Sæsonen for frokoster med snaps, tunge øl og sildemadder er for alvor skudt i gang med den traditionelle J-dag fredag.

Her gav bryggerierne gratis juleøl ud, og politiet havde travlt med at holde styr på folk, lyder det fra Fyns Politi.

»Vi havde en række, der blev anholdt efter ordensbestemmelse. Altså nogle, der skabte utryghed omkring sig,« siger vagtchef ved Fyns Politi Milan Seyfabad.

»Vi har haft rygende travlt. Det er som om, folk ikke helt er vant til de stærke øl længere.«

Tidligere på aftenen stødte politiet også på folk, der havde sat sig ind bag rattet på trods af, at de havde indtaget alkohol.

»I løbet af eftermiddagen anholdt vi flere for spirituskørsel, og i løbet af natten lavede vi så ordensbestemmelses-anholdelserne.«

Vagtchef Milan Seyfabad siger, at der var mere at se til for ordensmagten sammenlignet med J-dag tidligere år.

Han peger på, at det kunne være på grund af, at corona kom i vejen for sidste års J-dag.

Natteravnene i Odense havde set et lignende billede, da de var ude fredag aften. Selvom folk overvejende opførte sig godt, var der alligevel en del at se til.

»Jeg har været med ved J-dag mange år, og det var bare mere intenst i år,« lød det fra formand for Natteravnene Odense René Aabo Clausen dagen derpå.

Lørdag var dog til sammenligning rolig i forhold til fredagen.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Milan Seyfabad.