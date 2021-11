Du har måske allerede glemt, hvor du har lagt dine ansigtsmasker? Det kan dog være, du skal finde dem frem til den kommende valgdag.

I hvert fald opfordrer Odense Kommune nu til, at stemmeberettigede borgere ikke bare skal huske, hvilke kandidat de vil stemme på 16. november til kommunalvalget.

Kommunen ser også gerne, at borgerne gør sit for, at det bliver »trygt og sikkert« at stemme til valget. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Og det kan altså eventuelt indebære, at du også skal huske mundbindet, inden du går ned i stemmeboksen.

I kommunens pressemeddelelse står det dog ikke som et krav, at borgerne skal bære mundbind i valgboksen. Det er udelukkende en påmindelse om, at du kan gøre brug af mundbindet.

Kommer du ned på valgstedet uden et mundbind, er det altså også helt fint. Du kan dog komme til at opleve, at køen virker en del længere, end den plejer. Det vil formentlig skyldes, at kommunen også opfordrer til at holde afstand i køen ved valgstederne.

Du kan også vælge at tage dit eget skriveredskab med, så du ikke behøver at røre ved den samme kuglepind, som andre har rørt ved. Kuglepinden skal være rød, blå eller grøn. Du kan også bruge blyant.

Vil du være på den ekstra sikre side, så opfordrer kommunen også til, at du kan stemme i tidsrummet mellem 9-16. Her er der nemlig mindst travlt på valgstederne.

En ting du ikke behøver at huske på valgdagen, er håndsprit. I hvert fald lover kommunen, at de vil sørge for, at spritten er tilgængelig på alle valgstederne.

Desuden vil kommunen gøre sit for at overholde et af Sundhedsstyrelsens råd. Nemlig at lufte ud jævnligt på valgstederne.

Det er valgbestyrelsen i Odense Kommune, der har vedtaget opfordringerne på et ekstraordinært møde 4. november på baggrund af vejledning fra Indenrigs- og Boligministeriet og Sundhedsstyrelsen.

Valgbestyrelsen består af medlemmer fra økonomiudvalget i Odense Byråd. Peter Rahbæk Juel er formand for udvalget.