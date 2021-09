Politiet har udstedt bøder til nogle af landets største mælkeproducenter.

Det viser sig nemlig, at flere af de store de store landbrugsvirksomheder i Danmark benytter sig af ulovlig brug af udenlandsk arbejdskraft.

Det skriver Fagbladet 3F.

En af dem er Rønhavne ApS, ved Bramming i Sydvestjylland. Ejeren af virksomheden er Jørn Kjær Madsen og han er med over tre tusinde køer landets største mælkeproducent – og desuden næstformand arbejdsgiverforeningen GLS-A og har været medlem af Arlas bestyrelse siden 2019.

Ifølge Jørn Kjær Madsen har Rønhavne ApS haft én person for meget lang tid siden, som han fik en bøde for. Det fortæller han til 3F uden at vil komme ind på, hvor stort et beløb, der er tale om.

En anden stor mælkeproducent, der er blevet anmeldt, er I/S Søndergård v/Jens og Jacob Jensen.

Ifølge bødeforelægget skulle virksomheden betale 40.000 kroner, fordi den har beskæftiget en ukrainer i knap tre måneder uden en arbejdstilladelse, hvilket er brud på udlændingeloven. Det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter over for 3F.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI – som udsteder opholds- og arbejdstilladelser til udlændinge i Danmark – oplyser desuden til fagbladet, at de fra 2018 og frem til og med april 2021 har anmeldt 110 virksomheder på landbrugsområdet. Alle på grund af mistanke om brug af ulovlig arbejdskraft.

Dette er omkring 15 procent af alle anmeldelser for ulovligt arbejde på hele det danske arbejdsmarked.