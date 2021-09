Det er gået fra en vare, som er god at have på hylderne, til et kapløb mellem en broget flok kæder – til åben krig.

En krig, som handler om kvalitet, polerede facader og fine slogans, men også en krig, som i stigende grad handler om pris, og som i mange tilfælde helt reelt kan barbere hundreder og måske tusinder af kroner af mange danskeres årlige forbrug.

Den seneste optrapning kom i slutningen af august, og den kom fra uventet kant.

Det var McDonald’s, som drejede kraftigt på knappen i konkurrencen om at sælge frisk kaffe til danskere på farten.

Ifølge Dansk Kaffeinformation indtager danskerne tilsammen over fem milliarder kopper kaffe på et år. I 2020 var der et lille fald, fordi mange arbejdede hjemme og ikke holdt kaffepause med kollegaerne eller tog på café. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Ifølge Dansk Kaffeinformation indtager danskerne tilsammen over fem milliarder kopper kaffe på et år. I 2020 var der et lille fald, fordi mange arbejdede hjemme og ikke holdt kaffepause med kollegaerne eller tog på café. Foto: Thomas Lekfeldt

En kamp, som i stigende grad er blevet udspillet mellem tankstationer, kaffekæder og 7-Eleven de seneste år, og som har skabt store prisforskelle i markedet, viser en gennemgang af 12 kæders friske kaffeprodukter, som B.T. har foretaget.

Prisforskelle, der hurtigt kan spare dig hundreder af kroner om måneden.

McDonald’s-offensiven blev lanceret i Børsen af burgergigantens danske direktør, Mads Friis.

Her lød det, at McDonald’s nu skal fokusere lige så meget på kaffe som på burgere.

»Internt kalder vi den her satsning for ‘go big or go home’. Vi går all in,« lød det fra Mads Friis, der erklærede, at McDonald’s allerede nu har hamret 125 millioner kroner efter en satsning, der skal føre til, at McDonald’s om fem år sælger kaffe for omkring 270 millioner kroner om året – svarende til 10 procent af kædens omsætning.

B.T. har indsamlet kaffekopper fra burgerkæder, kaffebarer, tankstationer, Joe & The Juice, 7-Eleven og Lagkagehuset, der alle sælger sort kaffe. Vis mere B.T. har indsamlet kaffekopper fra burgerkæder, kaffebarer, tankstationer, Joe & The Juice, 7-Eleven og Lagkagehuset, der alle sælger sort kaffe.

Meldingen var en utvetydig krigserklæring.

Planen er, at de tusinder af danskere, der i dag kører forbi en tankstation og henter kaffe, fremover skal køre i McDrive.

Pris er et af lokkemidlerne.

En mellem kop kaffe hos McDonald’s er omkring 10 kroner billigere end hos tankstationerne og 13 kroner billigere end eksempelvis Starbucks.

Og det kan sagtens løbe op. Køber du kaffe fem dage om ugen og pludselig sparer 10 kroner om dagen ved at købe hos nogle af de billigste – eksempelvis McDonald’s – er der tale om en besparelse på 2.600 kroner om året.

Hos Shell-tankstationerne har man bemærket McDonald’s fremfærd.

Sådan gjorde vi: Torsdag d. 2. september besøgte B.T. tankstationer, kaffebarer, tankstationer, Lagkagehuset, Joe & The Juice og 7-Eleven, der alle sælger sort kaffe to go. Her fik eller købte vi tomme kopper i de størrelser, som kaffen sælges i. Der er nemlig kæderne imellem forskel på, hvilken betegnelse man giver de forskellige kopstørrelser. Eksempelvis svarer en stor kop i Burger King til en mellem kop hos Cirkel K.

Her forklarer retaildirektør Søren Møller Maretti, at kaffe nu er en af de absolut vigtigste varer for tankstationerne, hvorfor Shell har store kaffe-øer med Lavazza-kaffe i butikkerne.

Han beskriver, hvordan kapløbet om kvalitetskaffe pludselig tog til for et par år siden.

»Der var en stigende efterspørgsel på kvalitetskaffe, og der havde vi klart en bekymring for, at hvis ikke vi rykkede på det, så ville vi miste kunder,« forklarer Søren Møller Maretti om en af baggrundene for, at man lavede et samarbejde med Lavazza:

»Det har klart rykket noget. Vi har oplevet store vækstrater på kaffesalg de seneste år, men det handler også om, at danskerne i stigende grad køber kaffe to go.«

Om McDonald’s-offensiven siger han:

»Den hilser vi velkommen. Vi tager det som en bekræftelse af, at vores satsning på kaffe har været rigtig. Og vi er fortrøstningsfulde, for kunderne ved, at de får god kvalitet hos os.«

En af de kæder, der ligger i midterfeltet prismæssigt, er 7-Eleven, som også sælger enorme mængder kaffe to go.

Her oplever man, at danskerne nærmest er blevet halvnørdede, når det gælder kaffe. Det betyder, at det er smagen og de forhold, som kaffen er blevet dyrket under, som er i fokus.

»Selvfølgelig er der et segment, der kun vil betale et max antal kroner for en kop kaffe. Men så længe man sælger en kvalitetskaffe til en fornuftig pris, så oplever vi ikke, at danskerne er så prisfokuserede,« forklarer Jesper Østergaard, adm. direktør i 7-Eleven Danmark.

Ligesom hos Shell hilser 7-Eleven konkurrencen fra McDonald’s velkommen. Men det er stadig for tidligt at vurdere, hvad burgerkædens udmelding kommer til at betyde for 7-Elevens kaffesalg.

»Jeg tror, at der er plads til os allesammen. Men uanset hvad kommer vi ikke til at ændre på vores prisstruktur. Vi vil ikke ud i at sælge kaffe til 10 kroner, for det vil gå ud over kvaliteten.«