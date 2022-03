Det er nu mere end to uger siden, at den 21-årige studerende Søren Koch på tragisk vis mistede livet, da han en tirsdag nat kom kørende i sin bil i Viby.

Pludselig blev han ramt af skud og afgik ved døden.

Søren Koch var et uskyldigt offer, der tilfældigt blev fanget mellem konflikter i bandemiljøet i Aarhus, mener politiet. Men hvem der slog ham ihjel, vides stadig ikke.

Den unge mand blev fundet skuddræbt i krydset Søndervangs Allé/Ringvej Syd i Viby J. klokken 01.11 natten til 8. marts.

Siden har Østjyllands Politi arbejdet på højtryk for at finde ud af, hvorfor Søren Koch endte med at blive dræbt den nat – og ikke mindst af hvem.

Torsdag morgen meldte politiet ud, at de efterlyser vidner, der på videoovervågning fra private og virksomheder i området ses køre i krydset kort tid før drabet fandt sted.

Politiet understreger, at de blot vil tale med personerne for at finde ud af, om de muligvis har set noget.

»Vi har indsamlet virkelig meget materiale og er nu i gang med en stor analysefase. Vi skal have kortlagt det hele og har selvfølgelig stadig nogle udeståender vedrørende de folk, som vi gerne vil tale med,« fortæller politiinspektør Brian Voss Olsen til B.T.

Der er ingen anholdte i sagen endnu, og om der er mistænkte blandt grupperingerne i Brabrand og Rosenhøj, ønsker politiet ikke at svare på.

»Vi er stadig i en indledende fase, hvor vi skal have det hele analyseret og kortlagt. Og så har vi vi nogle ting, vi holder for os selv, blandt andet om mistænkte og motiver.«

Flere gange har politiet meldt ud, at den 21-årige mand formentlig var fuldstændig uskyldig. Det gjorde de igen torsdag morgen i forbindelse med efterlysningen af bilisterne.

Er der kommet nyt frem, der gør jer sikre på, at han blot var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt?

»Når en er blevet dræbt, må vi kortlægge, hvem vedkommende er – alt omkring pågældende egentlig. Og der er intet – som i absolut intet – der tyder på, at han havde noget med det kriminelle miljø eller bandegrupperinger at gøre. Det skylder vi også at få sagt,« slår Brian Voss Olsen fast.

Efter drabet indførte politiet også visitationszoner i Rosenhøj og Brabrand. I sidste uge blev der fundet flere våben, stoffer og skudsikre veste i den forbindelse, men det er ikke det eneste, zonerne har ført med sig, fortæller politiet.

»Vi er rigtig tilfredse med visitationszonerne. Siden vi indført dem, har vi foretaget visitationer og fundet forskellige ting, men samtidig har der ikke været nogle voldsepisoder eller andet mellem grupperinger. Vi er selvfølgelig også stadig massivt til stede i de to områder fortsat.«

Zonerne udløber 7. april, men derefter vil politiet vurdere, om der er grundlag for at forlænge dem.

Har man oplysninger i sagen, skal man kontakte Østjyllands Politi på 114.