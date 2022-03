I sidste uge indførte Østjyllands Politi visitationszoner to steder i Aarhus. Det skete efter bandeuro mellem grupperinger i Rosenhøj og Brabrand, der natten til 8. marts kostede 21-årige Søren Koch livet. Han var et tilfældigt og uskyldigt offer, vurderer politiet.

De to visitationszoner, der trådte i kraft fredag 11. marts klokken 16, er afgrænsede områder i Rosenhøj og Brabrand.

Politiet indførte zonerne med håbet om at få så mange våben som muligt væk fra gaden. Og det har nu kastet noget af sig, oplyser politiet i døgnrapporten.

En patrulje standsede torsdag klokken 17.10 en bil med to mænd på Rosenhøj i Viby. De to mænd på 25 og 30 år blev begge visiteret, og bilen blev ransaget. Betjentene fandt i den forbindelse en totenschlæger og nogle salgsposer med kokain.

Den 25-årige blev sigtet for overtrædelse af våbenloven og for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg.



Cirka en time efter standsede en anden patrulje en bil på Janesvej i Brabrand, som også ligger inden for en visitationszone. Her blev tre mænd visiteret, og den ene blev sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, da han havde noget hash på sig.

Visitationszonen i Rosenhøj. Foto: Østjyllands Politi Vis mere Visitationszonen i Rosenhøj. Foto: Østjyllands Politi

Derudover fandt betjentene i bilen et par skudsikre veste, som blev beslaglagt.



Natten til fredag gik en patrulje også rundt i Rosenhøj, og gemt i området fandt betjentene nogle stikvåben og et par poser med narkotika.

Derudover traf patruljen en 26-årig mand, som stod og røg en joint, og under visitationen af ham, fandt betjentene en klump hash i hans lomme. Han blev derfor sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.



Visitationszonerne i Rosenhøj og Brabrand varer foreløbigt frem til og med den 7. april.

»Samtidigt fortsætter vi vores massive indsats mod bandemiljøet. Vi efterforsker alle hændelser i bandemiljøet, vi er ekstra synlige med patruljer i områderne, og vi har en forebyggende indsats, som også er meget vigtig,« sagde chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen i sidste uge.