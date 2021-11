Der er netop afsagt kendelse i den omtalte og uhyggelige sag, hvor den 20-årige Frederik Borregaard Eriksen slog sin 53-årige far ihjel med en hammer.

De tre retsdommere og otte nævninge trådte ind i retslokale A kl. 13.00, hvor de kort efter læste skyldskendelsen højt.

Den 20-årige er kendt skyldig i manddrab.

Retten har tilsidesat Frederik Borregaards Eriksens forklaring om, at han handlede i nødværge, da han sidste år slog sin far ihjel med en hammer.

Retten mener overhovedet ikke, der fandt en konfrontation sted 24. juli, som den dengang 19-årige har forklaret i vidneskranken.

Den 53-årige Christian Borregaard Eriksen blev dræbt 24. juli forrige år i et hus på Lonesvej i Hjørring.

Liget af faderen blev opdaget samme aften, men det var først fire dage senere, da politiet fandt en blodig hammer på den 20-årige søns værelse, at sønnen gik til bekendelse.

Ifølge ham, havde han i flere år været bange for faren. Angiveligt fordi, faren havde skubbet, slået og brændt ham med en lighter.

Den skæbnesvangre nat i juli forrige år havde de to ifølge sønnens forklaring i vidneskranken haft en uoverensstemmelse om sønnens brug af euforiserende stoffer, har den 20-årige tidligere forklaret i retten.

Sønnen lå i sin seng, da faderen kom hjem først på aftenen. Han farede ind på sønnens værelse og konfronterede ham med fundet.

Han var sur, og hev derefter angiveligt sønnen med sig. Han ville vide, hvorfor der lå kokain i sønnens lomme.

Herefter eskalerede det. Ifølge sønnen gik faderen til angreb og tog kvælertag på ham – dog uden at klemme – har sønnen forklaret.

Efterfølgende eskalerede det yderligere. Sønnen greb en hammer, der lå på køkkenbordet, og slog sin far med hammeren flere gange.



Mindst 14 slag blev faderen tildelt med hammeren, har retsmedicineren forklaret i retten.

Den 20-årige har erkendt, at have udsat sin far for grov og farlig vold, men har trods skiftende forklaringer i sagen nægtet sig skyldig i anklagen om drab.

Han handlede i nødværge, siger han.

Forsvarer Michael Juul Eriksen lagde torsdag i retten vægt på, at hans klient skulle frifindes efter bestemmelsen om nødværge.

Men den forklaring har retten altså tilsidesat.



Strafudmålingen er endnu ikke blevet fastsat. Denne del bliver i løbet af eftermidagen ved Retten i Hjørring 17. november.