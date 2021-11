»Der er jo ingen chance for, at han ville kunne gå fri for det her, så hvis det var planlagt, var det verdens dårligste plan,« siger forsvarer Michael Juul Eriksen i Retten i Hjørring.

Og derfor måtte der nødvendigvis ligge noget bag den 20-åriges handlinger, da han 24. juli sidste år slog sin far ihjel med en hammer.

Derfor kan det have foregået på den måde, den 20-årige siger, lyder det fra forsvareren.

Der måtte nødvendigvis have været en uoverenstemmelse med faren den aften i juli, lyder det.

Nødværge Det siger straffelovens §13 om nødværge: Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse. Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning. Kilde: danskelove.dk

Mindst 14 slag blev faren tildelt med hammeren, angiveligt fordi han havde overfaldet sin 20-årige søn på grund af en uoverensstemmelse over euforiserende stoffer. Ifølge den 20-årige blev faren så vred, at han slog den 20-årige og tog kvælertag på ham.

Derfor frygtede dem 20-årige for sit liv og reagerede i nødværge, har han fastholdt hele sagen igennem på trods af andre skiftende forklaringer.

Og derfor mener forsvarer Michael Juul Eriksen, at han skal frifindes efter bestemmelsen om nødværge.

For hvis den 20-åriges angreb på faren var rimeligt begrundet i den skræk eller ophidselse, som han måtte have oplevet på baggrund af det indledende angreb fra sin far, ja så skal han frifindes. Det skal han efter stk. 2 i bestemmelsen om nødværge, lyder det fra forsvareren.

Få flere nyheder fra Aalborg

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil B.T. Aalborg

Men derudover havde den 20-årige ifølge forsvareren heller ikke forsæt til, at faren skulle dø. Han ville blot stoppe det angivelige angreb, der var i gang.

Forsvareren mener derfor, at den 20-årige skal dømmes efter straffelovens paragraf 245, der handler om særlig farlig vold.

Ifølge den 20-årige blev han i årene forinden den skæbnesvangre aften i juli forrige år slået, skubbet og brændt med en lighter af sin far.

På trods af den påståede vold blev han dog boende hos faren.

Hverken den 20-åriges søster eller mor kan støtte hans forklaring om, at faren skulle have været voldelig overfor den 20-årige.

Skyldsspørgsmålet afgøres fredag.

Da den 20-årige står tiltalt for manddrab, kan han risikere at få op til livstid.