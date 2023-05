Emilia, Thilde og Victoria er blot nogle af de mange unge, der det seneste år har haft en bytur, hvor de mistænker, at nogle har puttet stoffer i deres drink mod deres vilje.

I dag hører drugging under paragraffen for grov vold. Men SF vil have indført en ny, selvstændig paragraf for drugging. Et beslutningsforslag, der skal til førstebehandling i Folketingssalen fredag.

SFs retsordfører og gruppeformand, Karina Lorentzen, fortæller, at det i høj grad handler om signalværdi.

»Jeg tror, det er uklart for mange, at det rent faktisk er noget, man kan straffe, fordi det jo ligger skjult i de her voldsparagraffer. Og jeg tror, det vil sende et meget klart signal til alle dem, som risikerer at blive udsat for det her i nattelivet, at der er en paragraf, der favner den forbrydelse, de er udsat for,« siger hun.

Det er svært for politiet at efterforske og indhente beviser i de her sager. Selvom ofrene anmelder det. Hvordan bliver man som offer bedre stillet med det her forslag?

»Det betyder i hvert fald, at man som offer får en mulighed for at anmelde sine forbrydelser.«

Men det har man mulighed for i forvejen?

»Det har man mulighed for i forvejen, men hvis man ikke er opmærksom på, at det rent faktisk er en mulighed, fordi det er lidt uklart.«

Ved du, at folk ikke er klar over, at det kan anmeldes – eller er det noget, du antager?

»Ja, det tror jeg, at man må antage. Altså Giftlinjen fik 5-600 henvendelser sidste år, og det kan vi i hvert fald ikke se i anmeldelsestallene hos politiet, så noget tyder på, at folk ikke helt får det her anmeldt.«

Har du konkrete anmeldelsestal fra politiet? Det kan være svært for politiet at gå ind og hive konkrete anmeldelsestal på drugging, fordi det netop går ind under grov vold.

»Nej, jeg har ikke det konkrete anmeldelsestal, men jeg er ret sikker på, at politiet ville kunne have udtalt sig lidt mere skråsikkert omkring, hvorvidt de får de her anmeldelser, hvis det var.«

Københavns Politi var i februar ude at sige, at de aldrig havde fået så mange anmeldelser om drugging i nattelivet, som de fik her i starten af året. Så noget tyder jo på, at de også får det ind?

»Jeg tror helt sikkert, at det er en medvirkende faktor, at vi begyndte at tale meget om det. Men det vigtige er også, at vi kan få nogle konkrete tal på drugging, så vi kan følge udviklingen på det her.«

Du siger, paragraffen skal gøre det klart, at det er ulovligt: B.T. lavede i februar en reportage blandt unge i nattelivet, og der var ikke nogen, der var i tvivl om, at det var ulovligt. Har du hørt fra unge eller folk, der går i byen, at de ikke ved, at det er ulovligt?

»Jeg har ikke lavet en rundspørge blandt dem.«