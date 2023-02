Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Gaderne summer omkring Minefeltet i København, en insisterende bas med ICEKIDDs stemme, der siger 'ro på,' brager gennem glasdøren fra en bar og bevidner, at det er blevet lillefredag.

Går man ind på en af barerne, bliver syntetiske vandmelon-shots allerede hældt i halsen med den ene hånd, mens den anden pumper ud i luften. Det er netop gæsterne her i det københavnske natteliv, som Københavns Politi de seneste måneder har modtaget flere anmeldelser fra end nogensinde før.

Anmeldelser om, at de mistænker, nogen har puttet noget i deres drink – uden deres viden og mod deres vilje. To af dem er Victoria og Emilla, som tidligere har fortalt deres historier til B.T.

Nu er B.T. taget ud i natten for at spørge de festende unge, om de er opmærksomme på risikoen for at blive drugget, og om de tager nogle forholdsregler.

18-årige Mikkel Krog og Albert Bjuring på 19 går begge på Ordrup Gymnasium til hverdag og er i byen i aften for at feste fredagen ind. De er ikke bekymrede. For deres eget vedkommende, siger Mikkel:

»Jeg vil ikke sige, det er noget, vi drenge har været særlig opmærksomme på. I hvert fald ikke vores vennegruppe. Det er noget, vi meget tit hører om fra vores pigers side til gengæld. Nu har vi lige været på skiferie i Val-d'Isère, hvor vi har haft en del af vores piger, der blev drugget.«

Tager I så nogle forholdsregler i forhold til at passe på jeres veninder, når I er i byen med dem?

»Altså 100 procent. Vi passer på dem, og vi er sammen med dem konstant.«

Hvad tror du motivet er, når folk drugger andre?

»Jeg tænker, det går mest ud over piger, fordi der er nogle ulækre mænd, der tænker, at de har en chance for at begå voldtægt. Og så ved jeg ikke, om det er et sjov spil. De har det sjovt med at drugge folk og se, hvordan det påvirker dem. Men jeg tror 100 procent, at motivet er sexual pleasure.«

Hvad tænker I om, at det er et stigende problem?

»Det er jeg selvfølgelig bekymret over, og jeg synes, det er ærgerligt.«

»Jeg tror ikke, politiet kan gøre så meget ved det, fordi drugging vil altid være til stede, og der vil altid være nogle mænd, der har ondt af sig selv og ikke kan få nogle piger, som de måske havde regnet med. Men jeg synes, det er ærgerligt, at der er så mange mænd, som søger den her løsning at drugge unge piger – og drenge for den sags skyld.«

Nadja Madsen på 22 år og Lærke Skyggelund på 18 sidder på en bar med deres veninder. De har deres blonde hår hængende løst og nyskænkede vodka Sprites foran sig på bordet. Lærke tager en tår, inden hun svarer på, hvorvidt hun bekymrer sig om risikoen for at blive drugget i byen:

»Jeg tænker ikke særlig meget over det. Jeg håber, at dem omkring mig passer på mig, ligesom jeg passer på dem,« siger hun og Nadja tager over:

»Jeg tænker rigtig meget over det. Jeg har selv oplevet, at min veninde er blevet drugget, mens jeg har været ude med hende. Jeg er lidt nervøs, når jeg går ud, for at det skal ske. Så jeg tager ikke imod drinks fra nogen, og drikker ikke noget, som jeg ikke har set blive hældt op.«

Hvorfor tror I, at der er nogen, der drugger andre?

»Det måske er fordi, fyerne vil have, at pigerne skal være lidt nemmere. Men jeg har også hørt om drenge, der bliver drugget. Så jeg ved egentlig ikke, om det er bare fordi, folk tænker, at vi skal have det sjovt for en aften,« siger Nadja.

Føler I, at man er ekstra sårbar som kvinde?

»Det føler jeg. Jeg oplever tit, hvis damerne er ude og bliver inviteret op til et bord, får man med det samme smidt en drink i hånden. Jeg siger så bare altid nej tak, for jeg ved ikke, hvem den drink har været i hænderne på inden.«

24-årige Jasmin sidder på samme bar som pigerne og overhører snakken, som hun gerne vil bidrage til.

»Jeg er super dårlig til at tænke over, at jeg kan risikere at blive drugget. Fordi jeg drikker tit af andres glas,« siger hun og fortsætter:

»Men jeg har været i byen med en veninde, der blev drugget. Det var rigtig hårdt. Jeg blev rigtig ked af det. Og jeg følte, at det var min skyld. Jeg er blevet mere opmærksom på det siden, og jeg siger også til folk, at 'pas nu på.'«

På en bar længere nede ad gaden sidder 24-årige Tobias Mikkelsen udenfor med en ven og deler en kande øl. Han tænker ikke selv over risikoen for at blive drugget, når han er ude, fortæller han:

»Men jeg har flere veninder, der har prøvet at blive drugget. Det er noget skandaløst lort, for at sige det rent ud.«

Hvor længe siden er det, dine veninder blev drugget?

»Det ikke noget, vi snakker så meget om. Jeg tror, det er tabu at blive drugget på en eller anden måde.«

Hvorfor tror du, det er tabu at have være udsat for drugging?

»Det er da aldrig sjovt at være forsvarsløs på den måde. Man kan jo ikke sige fra, hvis man først er blevet drugget.«

Hvad tror du er motivet for de her gerningspersoner, som drugger andre?

»100 procent at komme i bukserne på dem. 100 procent. Ingen tvivl. Det er kun for at få noget på den dumme. Jeg tror, at størstedelen af dem, der bliver drugget, er kvinder. Fordi jeg tror, at mænd er lidt mere tilbøjelige til at anskaffe de der stoffer, end kvinder er.

»Jeg tror bare, at det er en nemmere måde at få en pige med hjem, eller en dreng for den sags skyld, hvis de ikke kan sige fra. Så tror jeg bare, at det er nemmere at proppe en pille i deres drink.«