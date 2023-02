Lyt til artiklen

Klokken er halv 3 om natten, fire en halv time efter 19-årige Victoria Frydenlund mødte på arbejde i garderoben på diskoteket i Gothersgade i København.

Hun er netop nået gennem halvdelen af sin anden Vodka Redbull, da alt foran hende begynder at danse som slørede silhuetter, hendes læber bevæger sig i slowmotion, og ordene fordufter, inden de når hen over dem.

Og så bliver alt sort.

Indtil et glimt, hvor en mandlig skikkelse følger efter hende ad de københavnske brosten og skubber hende op ad en mur. Han knapper sine bukser op. Hendes ben knækker sammen under hende.

Klokken er 7 om morgenen, da hendes veninde finder hende liggende på Kongens Nytorv. Alene i sit eget opkast.

Det er det, Victoria Frydenlund husker fra den aften for 16 dage siden, hvor hun er sikker på, at nogen puttede stoffer i hendes drink.

Og hun er ikke den eneste, der har haft den oplevelse på det seneste. Søndag skrev B.T. om 24-årige Emilia Møller-Petersen, der efter eget udsagn fik stoffer i sin drink på et Københavns mest fashionable steder.

Hun og Victoria Frydenlund er del af en uhyggelig, stigende tendens. Det fortæller vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Jesper Beuschel.

»De seneste par måneder har vi set flere anmeldelser end tidligere om, at gæster i det københavnske natteliv har mistanke, at de har fået hældt noget i deres drink,« siger vicepolitiinspektøren.

Victoria Frydenlund fortæller, at en af hendes kollegaer, en bartender, havde lavet drinks til Victoria og hendes to andre kollegaer. Victoria tog de to drinks, hun kunne have i hænderne, og bar dem ned de til andre. Så gik hun tilbage til baren og tog den sidste til sig selv.

»Det var kun omkring et minut, jeg ikke kiggede på den drink, jeg tog,« siger Victoria og fortsætter:

»Jeg drak halvdelen. Og så kan jeg ikke huske, hvad der er sket mellem klokken halv 3 og klokken 7.«

Har du prøvet ikke at kunne huske noget før?

»Aldrig nogensinde.«

Kan det være, at du ikke er blevet drugged, men bare er blevet meget fuld meget hurtigt?

»Jeg ved godt, hvad jeg kan tåle, og det føltes meget anderledes end normal fuldskab.«

Hvad sagde og gjorde dine kollegaer?

»Jeg kan slet ikke huske noget. Jeg har fået at vide, at jeg virkede voldsomt fuld. Og som drukkulturen er på vores arbejdsplads, var det ikke noget, folk studsede over. Jeg har bare aldrig selv drukket mig fuld på arbejdet.«

Dagen efter, fortæller Victoria, at hun havde det enormt skidt og et meget sløret syn. Da hun op ad eftermiddagen begyndte at komme lidt til bevidsthed, snakkede hun med sin mor og fortalte, hvad der var sket, og de ringede sammen til Giftlinjen.

Victoria Frydenlund fortæller, at hun aldrig har prøvet noget lignende, da alt sortnede for hendes øjne, og benene under hende kollapsede den aften. Hun er sikker på, hun blev drugged. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Victoria Frydenlund fortæller, at hun aldrig har prøvet noget lignende, da alt sortnede for hendes øjne, og benene under hende kollapsede den aften. Hun er sikker på, hun blev drugged. Foto: PRIVATFOTO

»På det tidspunkt var det omkring 14 timer efter, og inde ved Giftlinjen sagde de, at dét, jeg sandsynligvis var blevet drugged med, ikke ville kunne spores længere,« siger Victoria og fortæller videre:

»Jeg politianmeldte det to-tre dage efter. De er nu i gang med at indsamle videomateriale og så videre.«

Hvorfor gik der så længe, før du kontaktede politiet?

»Min hjerne var det første, der lukkede ned. Og gjorde det i en meget voldsom grad. Jeg var til at begynde med slet ikke i stand til at reflektere over, hvad der var sket.«

Har du mistanke om, at nogen af dine kollegaer kunne have puttet noget i din drink?

»Nej, vi arbejder kun kvinder derinde. Alle vores bartendere er kvinder. Så det kunne jeg ikke forestille mig.«

Hvorfor tror du, at der er nogen, der drugger andre?

»Jeg tror ofte, det er, fordi de håber på at kunne se effekten og så komme og lege redningsmænd og tage pigen med hjem.«

Har du en mistanke om, at der er en person, der har udset sig dig på baren og eventuelt druggede dig med den hensigt at begå overgreb?

»Der var jo ham, der fulgte efter mig på vej hjem. Men det kunne ikke være en person, der havde udset mig på arbejde. For jeg gik først fra baren en time efter, den var lukket.«

Kunne personen ikke blot have ventet?

»Jo måske.«

Hvad skete der?

»Jeg kan huske i små glimt, at en mand fulgte efter mig og var sådan, 'du kan lige følge med herhen, så kan vi lige stå og kysse'. Jeg blev ved med at sige, jeg skulle hjem. Men jeg havde svært ved både at se og gå.«

»Han fulgte efter mig og fik mig op mod en mur. Jeg var virkelig svimmel og havde kvalme. Jeg kunne ikke noget som helst. Han blev ved med at presse på. Han begyndte at berøre mig og klæde sig selv af. Jeg fik det virkelig dårligt og faldt sammen, fordi jeg følte, jeg skulle brække mig. Han gik fra mig der.«

Victoria Frydenlund har anmeldt sagen til Københavns Politi, som har fortalt hende, at de er i gang med at efterforske den.

Men for at kunne efterforske sager om drugging bedst muligt, er der især én ting, der er vigtig, siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Jesper Beuschel:

»Det er sager, som vi tager meget alvorligt, og har man mistanke om, at man er blevet udsat for drugging, skal man anmelde det hurtigst muligt. En af vores udfordringer i den slags sager er, at stofferne hurtigt forsvinder ud af kroppen, og derfor kan det blive svært at sikre beviser i sagen,« siger Jesper Beuschel.