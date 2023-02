Lyt til artiklen

Nye tal fra Københavns Politi viser, at flere og flere unge mennesker vågner op dagen efter en bytur, hvor de slet ikke kan huske noget fra natten.

En af dem er 24-årige Emilla Møller-Petersen.

Tilbage i september måned blev hun med egne ord udsat for drugging, der er en betegnelse for folk, der har fået puttet stoffer i deres drink mod deres vilje.

»Alt er sort fra den aften,« forklarer hun.

Hun ved, at hun befandt sig på et af Københavns mest fashionable steder. Men hukommelsen og bevidstheden kom først tilbage dagen efter.

Men inden vi spoler tiden tilbage til efteråret sidste år, kan vicepolitiinspektør Jesper Beuschel fra Københavns Politi bekræfte, at Emilla Møller-Petersen langt fra står alene med sin oplevelse.

For Københavns Politi advarer nu om, at der de seneste måneder er indløbet langt flere anmeldelser om drugging end normalt.

»De seneste par måneder har vi set flere anmeldelser end tidligere om, at gæster i det københavnske natteliv mistænker, at de har fået hældt noget i deres drink.«

24-årige Emilla Møller-Petersen vågnede dagen efter og kunne intet huske fra sin aften i byen.

»Der er fortsat tale om forholdsvis små tal, så det er svært at vurdere, om det skyldes en reel stigning eller, at folk er mere bevidste om at anmelde mistanker om at være udsat for såkaldt drugging.«

»Vi ser desværre eksempler, som ender med voldtægt eller forsøg på voldtægt,« siger vicepolitiinspektør Jesper Beuschel fra Københavns Politi til B.T.

Samme stigning oplever man også hos Giftlinjen.

Den landsdækkende telefonrådgivning til folk, der er blevet forgiftet, modtager nemlig hver uge flere og flere opkald fra chokerede kvinder og mænd.

»Siden landet blev genåbnet har vi set en stigning. Vi har haft op til 70 henvendelser om måneden – det viser, det her er noget, som foregår i nattelivet. For det siger sig selv, at mennesker skal være i kontakt med hinanden for, at man kan få noget i sin drink.«

»Vi har siden 2015, hvor vi modtog 95 opkald om året, set en stor stigning, da vi i 2022 modtog 535 opkald om mistanke om drugging i 2022,« siger Dorte Palmqvist, der er anæstesilæge og ansvarlig for rusmidler på Giftlinjen

Hun fortæller, at det både er kvinder og mænd, der ringer ind med mistanken om, at de er blevet udsat for drugging. Men at størstedelen er kvinder.

»Folk er tit ret chokerede, når de ringer til os.«

»Når vi får et opkald, forsøger vi for det første at finde ud af, om de har symptomer på at være forgiftet eller påvirket af et stof – det gør vi få at finde ud af, om personen har brug for akut lægehjælp, eller kan de observeres derhjemme af nogle pårørende.«

»For det andet spørger vi ind til, om der har været en seksuelkrænkelse. Hvis de er det, skal de visiteres videre til for eksempel Center for seksuelle overgreb på Rigshospitalet, hvis det er i København.« lyder det fra Dorte Palmqvist.

Nu spoler vi tiden tilbage til efteråret 2022.

Emilla Møller-Petersen havde været ude at servere til et private-dining arrangement i Nordsjælland sammen med kammerat.

Fakta om drugging En påtvungen forgiftning skyldes ofte, at du har indtaget et bedøvende middel uden at du selv var klar over det (f.eks. "noget i drink")

Hensigten kan være tyveri eller at opnå seksuelt samkvem, f.eks. voldtægt

Finder f.eks. sted på værtshuse eller diskoteker

Der anvendes ofte lugt-, farve- og smagsløse hurtigtvirkende stoffer, f.eks. alkohol, benzodiazepiner eller GHB (gammahydroxybutyrat, fantasy, flydende ecstasy)

Symptomer er at din bevidsthed er påvirket og at du har svært ved at huske noget Kilde: Sundhed.dk

Da de blev færdige med arbejdet tidligere, end de havde regnet med, besluttede de sig for at tage ud at spise i København.

Vennen, der er kok, kunne skaffe et bord på et populært spisested i København, hvor der også er en natklub.

»Vi går ind ad bagindgangen eller omme fra gården. Her møder vi en tjener, som min kammerat kender. Han fortæller, at han kan skaffe et bord til os,« fortæller Emilla om, hvordan de kom ind på den fine restaurant.

De møder flere mennesker, som de snakkede med, og Emilla kan huske, hvem hun talte med, og hvad de talte om i detaljer.

Inde i restauranten får de et bord.

»Vi bestiller en espresso Martini og går ud på deres altan for at ryge en cigaret. Jeg er meget bevidst om, at jeg tager min drink med mig derud. Jeg stiller den ikke fra mig på noget tidspunkt. Jeg har den også med i hånden, da vi kommer ind igen.«

»Da vi kommer ind igen, kommer bartenderen, ikke vores tjener, men bartenderen ned til os med et shot til min kammerat og mig og et til sig selv.«

»Han holder dem meget specifikt i hånden, så jeg tager det, som han holder mod mig. Det tænker jeg ikke mere over, jeg tænker, det var da en sød gestus, så jeg drikker det,« fortæller Emilla og fortsætter:

»Herfra husker jeg stort set intet,« fortæller hun.

Havde du taget nogle stoffer den aften?

»Nej, det havde jeg ikke. Det er ikke noget jeg gør. Vi havde kun drukket to glas vin,« fortæller hun.

Hvordan kan du være sikker på, at du ikke bare var fuld, og at det ikke var drugging?

»På det her tidspunkt har vi måske fået et til to glas vin på arbejdet, mellem klokken 16 og 20, inden vi kommer hen til restauranten, hvor vi har bestilt en drink, som jeg ikke når at drikke, inden jeg får det shot,« lyder svaret.

Fra hun drak det shot, har hun kun få glimt af, hvad der skete. Hun husker, at der pludselig stod en pastaret foran hende, men hun kunne ikke spise den.

»Jeg syntes hverken, at jeg er sulten, og jeg kan heller ikke rigtig spise. Det fumler lidt for mig – og så kan jeg ikke selv huske mere af den aften. Derfra er alt sort,« siger hun.

Dagen efter vågner hun med et spjæt. Hun er chokeret. Overrasket over, at hendes kæreste ligger ved siden af. Langsomt kommer bevidstheden tilbage.

»Jeg er sådan lidt, okay, hvad fanden sker der lige her. Jeg ligger i min seng og er herhjemme, det er jeg mega forvirret over, og min kæreste er der også, for jeg kan jo huske, at jeg ikke var sammen med ham i går,« lyder det.

I dag har hun fået stykket noget af aftenen sammen i brudstykker, efter hun har talt med sin kammerat og sin kæreste om aftenen.

»Vi snakker om det. Han fortæller, at jeg havde været ekstremt kærlig og meget euforisk. Jeg havde været meget ikke mig selv. Han siger også til mig der, at han syntes, at det var som om jeg var på et eller andet, men han vil ikke anklage mig for noget, hvis jeg bare var rigtig fuld.«

»Så kan jeg godt mærke, at jeg begynder at tænke, at det er lidt underligt det her,« fortæller Emilla, der forsøger at finde ud af, hvad der er sket. Om mandagen køber hun en narkotest på apoteket.

Hvorfor reagerede du ikke noget før?

»Jeg vidste ikke, hvad der var sket. Jeg gik i detektivmode og forsøgte at finde ud af, hvad der var sket med mig. Det var først, da jeg forstod, at det kunne være stoffet fantasy, at jeg gik videre med det,« siger hun.

Ifølge Emilla slog testen fra apoteket ikke ud. I stedet for ringede hun til sin læge, da apotekeren foreslog hende det.

Her fik hun at vide, det var for sent at blive testet. Stofferne havde formentlig forladt af kroppen. Dermed står hun nu uden et bevis for, hvad der skete med hende den aften.

Desværre er hun ikke den eneste, der har stået i den situation, fortæller Dorte Palmqvist fra Giftlinjen.

»Der er et stof, der hedder GHB populært kaldet fantasy, det forsvinder ret hurtigt fra kroppen. Her skal man være hurtig til at få taget en blodprøve.«

»Hvis jeg skal give et råd til nogen, der har oplevet det, så skal man politianmelde det med det samme,« siger Dorte Palmqvist, der ikke kender til Emillas sag og udtaler sig generelt om de udfordringer, som folk kan stå med at få bevis på, at de har fået stoffer i kroppen.

Emilla Møller-Petersen fortæller, at hun har anmeldt sagen til Københavns Politi.

Herfra lød beskeden ifølge Emilla, at det var for sent, at hun anmeldte de. De kunne angiveligt ikke gøre noget, da der var gået en uge. I stedet fik hun at vide, at de noterede hendes henvendelse.

»Det er sager, som vi tager meget alvorligt, og har man mistanke om, at man er blevet udsat for drugging, skal man anmelde det hurtigst muligt. En af vores udfordringer i den slags sager er, at stofferne hurtigt forsvinder ud af kroppen, og derfor kan det blive svært at sikre beviser i sagen,« Jesper Beuschel fra Københavns Politi.

De opfordrer til, at man aldrig skal forlade sin drink og være varsom med at tage i mod drikkevarer fra fremmede. Og så er det en rigtig god idé at have nogle gode venner og veninder med i byen, så man har nogen til at hjælpe sig, lyder det fra politiet.

