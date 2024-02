En 42-årig seniorsergent har forsøgt at forklare sig fra anklager om blandt andet blufærdighedskrænkelser og vold mod underordnede.

Men Københavns Byret har ikke fundet hans ord troværdige, og derfor blev seniorsergenten i Den Kongelige Livgarde onsdag dømt for seks af de 10 forhold, han var tiltalt i.

»Man har fuldstændig tilsidesat hans forklaringer på de punker, han er blevet dømt i,« siger forsvarsadvokaten Noaman Azzouzi.

Forsvareren hæfter sig ved, at der »ud fra rettens bevisvurdering kun er blevet lagt vægt på forurettedes forklaringer«.

Seniorsergenten er blevet idømt 40 dages betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste.

I to af forholdene skal seniorsergenten også betale 7.000 kroner i erstatning til de unge kvinder, der er blevet krænket på arbejdspladsen.

Hvilke konsekvenser det vil få for seniorsergentens ansættelsesforhold, vides ikke endnu.

»Lige nu er han hjemsendt, det er klart, at hvis dommen er endelig, så vil han blive afskediget. Vil jeg gå ud fra,« uddyber forsvareren.

Det vides endnu ikke, om den 42-årige seniorsergent har tænkt sig at anke dommen.

Sagens anklageskrift har bestået af i alt 10 forhold om blandt andet blufærdighedskrænkelser, groft sprogbrug og vold.

Han har fra start nægtet sig skyldig i dem alle.

Frygtede ham

Under retssagen har flere vidner, der har arbejdet under den hjemsendte chef, beskrevet en kultur på kasernen, der var præget af frygt for den 42-årige mand.

»Han fremstod ekstremt skræmmende, og jeg var meget bange for ham,« lød det fra en tydeligt berørt, ung kvinde, da hun vidnede i Københavns Byret.

I en periode på to år – fra 2019 og frem – udsatte seniorsergenten ifølge sagens anklageskrift den dengang 21-årige kvinde, der var civilt ansat på kasernen, for flere blufærdighedskrænkelser, ligesom han gentagne gange angiveligt sendte hende billeder og videoer af, at han onanerede.

Krænkelserne stod ifølge kvinden på frem til foråret 2021, hvor seniorsergenten blev suspenderet.

En tidligere sergent beskrev også sine oplevelser med sin tidligere chef, da han vidnede i Københavns Byret.

»Der var en udbredt frygt for ham. Man havde ikke lyst til at træde forkert.«

»Leg og humor«

Ifølge anklagerne skulle den 42-årige desuden have misbrugt sin magt, da han disciplinerede en garder ved at befale, at vedkommende skulle stå i rørstilling i omkring 20 minutter.

Ved en anden episode slog han en ung garder i hovedet til et arrangement, men det mente den 42-årige var en del af »en leg«, forklarede han i retten.

Den 42-årige mand forsvarede sig selv generelt med, at der var en »frisk tone« på arbejdspladsen, og at relationen til de unge kvinder har været gensidig.

»Det var en stor del af den friske tone. Det var humoren blandt de fleste,« understregede han i byretten og fortalte, at han langt fra var den eneste, der bidrog til den jargon.

Lyt til det seneste afsnit af B.T.s podcast 'På Fersk Gerning' her: