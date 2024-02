»Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige eller gøre. Jeg frøs og var i chok over det, der lige var sket. Jeg anede ikke, hvordan jeg skulle håndtere det.«

En tidligere sergent i Den Kongelige Livgarde forsøger fra vidneskranken i Københavns Byret mandag at genkalde sig en snart fire år gammel episode. En voldsom episode, hvor han blev slået af en overordnet seniorsergent.

Parterne er enige om, at der blev langet lussinger ud den aften.

Men mens den tiltalte seniorsergent beskriver det, der skete den 12. marts 2020, som »gak og løjer«, er minderne anderledes dystre hos den anden part.

Fra vidneskranken forklarer sergenten, at han på dagen havde været på Frederiksborg Slot for at forberede dronning Margrethes ankomst til slottet.

Ved fyraftenstid var han så vendt tilbage til kasernen ved Rosenborg Slot, hvor flere befalingsmænd var samlet i sergentmessen for at drikke øl efter et socialt arrangement.

Sergenten var dengang relativt ny på kasernen og sad angiveligt for sig selv i baren, der pludseligt var en, der bagfra greb fat i hans arm.

Det var den i dag 42-årige seniorsergent.

»Jeg tror, jeg smilede lidt akavet. Jeg havde overhovedet ikke forventet det. Jeg husker ikke, hvor længe han havde fat i min underarm, måske 30 sekunder, hvorefter han decideret slog sig selv i ansigtet med min hånd.«

Selv husker den 42-årige seniorsergent ikke alle detaljer fra episoden. Med han erkender, at det var ham, der tog fat i armen og slog sig selv. Han nægter dog at have gjort noget ulovligt.

Episoden var en del af en leg, lyder påstanden:

»Vi snakkede om, at lussinger var blevet en sportsgren, og jeg fortalte røverhistorier om, hvad jeg havde oplevet til påskefrokoster og polterabender. Vi grinte begge, og stemningen var god,« lyder den tiltaltes forklaring, der fortsætter:

»Sergenten virkede meget interesseret i det. Vi syntes begge, det var sjovt, så som jeg husker det, snakkede vi om, hvem der skulle gøre det først.«

Ifølge ham var sergenten helt indforstået med legen.

Efter det første slag råbte seniorsergenten angiveligt ud i rummet, at nu, hvor den underordnede havde slået ham, måtte han slå tilbage.

Ifølge sergenten selv forsøgte han at sige fra.

Han havde ikke lyst til at blive slået, forklarer han i retten.

En vidne fortæller, at han oplevede situationen som sjov.

Lige indtil den ikke var det mere.

Både vidnet og ham, der blev slået, beskriver, at slaget var meget kraftigt. At den 42-årige seniorsergent trak sin hånd bagfra og med stor hastighed og kraft sendte den mod den underordnedes kind.

»Alle i rummet reagerede. Det er ikke bare et uskyldigt slag. Det virkede, som om det var større og kraftigere, end nogen havde forventet,« fortæller vidnet, der tilføjer, at sergenten væltede bagover som følge af slaget.

En forklaring, der bakkes op af sergenten selv.

Adspurgt, om seniorsergenten var én, som han havde respekt for, lyder svaret:

»Nok nærmere frygt. Jeg var mere bange for, hvad der kunne ske, hvis man gik imod de principper, der blev uddelegeret.«

Sergenten er ikke ene om at udtrykke frygt for seniorsergenten, der har været suspenderet fra tjeneste de seneste år.

Det samme har flere andre vidner. Heriblandt en kvinde, der ifølge sagens anklageskrift skal være blevet udsat for flere blufærdighedskrænkelser fra seniorsergenten.

I alt er den 42-årige tiltalt for ti forskellige forbrydelser begået i hans tid som vagtholdsfører i Livgarden.

Han nægter sig skyldig i dem alle.

