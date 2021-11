Et segboard var årsag til, at Nordjyllands Beredskab mandag formiddag måtte rykke ud til en brand.

Der var nemlig gået ild i brættet, der er et batteridrevet skateboard, da det stod til opladning på et værelse i en landejendom i Kongerslev ved Aalborg.

»Det havde stået til opladning, og så var batteripakken sprunget,« forklarer Nils Eltzholtz, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Det var beboerne selv, der anmeldte branden. De havde hørt et brag og kunne se, der kom røg ud over døren til værelset, hvorefter de forlod ejendommen.

»Der var synlige flammer, da vi kom ind i rummet. Den havde lige fået fat i et møbel ved siden af, men ellers nåede det ikke at sprede sig,« siger indsatslederen.

Segboardet består foruden litiumbatteriet af en del gummi og plastik, og det var med til at gøre branden værre.

»Det er noget, der er meget energi i, og så danner det noget giftig røg. Så rummet er blevet særdeles sodskadet,« forklarer indsatslederen, der vurderer, at værelset ikke længere er beboeligt. Resten af ejendommen har ikke taget skade.

Efter at have slukket branden har beredskabet sørget for at få luftet godt igennem, og ingen personer er kommet til skade i forbindelse med branden. Men ifølge indsatslederen kunne det være endt galt, og han kommer derfor med en opfordring.

»Man skal være påpasselig med elektronik. Var det her sket om natten, så er det ikke sikkert, at beboerne var vågnet, og så kan det altså ende galt,« lyder opfordringen fra Nils Eltzholtz.

Opgaven er nu overgået til skadeservice.