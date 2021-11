Nu ved du, hvad du kan forvente, når du ringer til politiet.

Gennem årene har adskillige medier fortalt historier om danskere, der oplever, at ordensmagten ikke dukker op, når de ringer til dem. Uden at forstå hvorfor.

Men nu er det slut. I hvert fald når det handler om indbrud i private hjem, vold, voldtægt og narkosalg ved skoler.

Disse fire forbrydelser er nemlig alle en del af den såkaldte 'politigaranti', der mandag træder i kraft i alle landets politikredse.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Anne Marie Roum Svendsen, politidirektør hos Nordjyllands Politi, udtaler:

»Vi er borgernes politi, og det er vigtigt, at nordjyderne har et klart billede af, hvad de kan forvente af os, hvis de bliver udsat for indbrud i private hjem, vold eller voldtægt – eller oplever narkosalg ved skoler.«

Ifølge ordensmagten selv er politigarantien en slags ’kontrakt’ mellem borger og politi, der beskriver, hvad vi danskere kan forvente os af politiet på de fire nævnte områder.

»Der er i alle tilfælde tale om alvorlig kriminalitet: Og dét reagerer vi hurtigt på – nordjyderne skal nemlig vide, at vi er der for dem og efterforsker deres sag effektivt,« siger politidirektøren.

Om politigarantien Politiet skal rykke hurtigt ud, når borgerne befinder sig i situationer, hvor der er akut brug for hjælp. For eksempel hvis der er en gerningsperson til stede i forbindelse med et overfald

Hvis der er tale om indbrud, og der ikke er en gerningsperson til stede, så skal politiet rykke ud inden for 24 timer efter anmeldelsen Kilde: Politi.dk

Formålet med politigarantien er at indføre særlige krav til politiydelserne på områder, hvor der er et særligt hensyn til borgernes tryghedsfølelse.

Den beskriver desuden, hvad ordensmagten konkret gør med borgernes anmeldelser. For eksempel hvad politiet vejleder kriminalitetsofrene om.

Og særligt når det drejer sig om anmeldelser af ubudne gæster i hjemmet, er der brug at hjælpe nordjyderne mere og bedre.

»For mange er indbrud en voldsom oplevelse. Vores medarbejdere på vagtcentralen vil derfor også vejlede om, hvad de ramte borgere skal gøre for at bevare spor, indtil vi kommer frem,« siger politidirektøren og uddyber:

»Vi vil også ude på stedet kunne vejlede borgerne om indbrudssikring, så vi samtidig med vores efterforskning af deres sag også forebygger, at det sker igen. Det handler om at få borgerens tryghed genskabt.«

Som en del af det nye initiativ kan du også klage til Nordjyllands Politi, hvis du mener, at ordensmagten ikke har levet op til politigarantien.