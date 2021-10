Da den nu drabstiltalte Espen Andersen Bråthen, der onsdag dræbte fem mennesker med bue og pil, var barn, tog han tit til Danmark for at besøge sin danske familie.

Og de besøg husker et familiemedlem, som B.T. nu har talt med, meget tilbage på i dag.

Han husker, hvordan den unge dreng altid kom ind og kyssede ham og hans kone godnat, og at han, som grønlænderne, gjorde det med næsen.

Han husker, hvordan det var en »altid sød« dreng, der en gang imellem tog kammerater med hjem til de danske familiemedlemmer.

»Det er forfærdeligt at tænke på. Han var sådan en sød dreng, og nu har han slået fem mennesker ihjel,« fortæller familiemedlemmet, der ikke ønsker at stå frem med sit navn, men som er født og opvokset i Valby.

Familiemedlemmet og hans kone har en tæt relation til Espen Andersen Bråthens forældre, så da de onsdag aften læste, at en mand havde skudt omkring sig med bue og pil i norske Kongsberg, ringede de til den sigtedes mor.

Og der fik de den værste besked, de kunne forestille sig.

»Det var rystende at høre, for vi troede jo ikke, at det ville gå så vidt. Det er frygteligt,« siger familiemedlemmet.

Han fortæller, at 37-årige Espen Andersen Bråthen de seneste mange, mange år har haft problemer med psyken, og at det er gået gradvis ned ad bakke.

B.T. kunne tidligere fortælle, at han er blevet forbudt at besøge sine forældre, fordi han en dag i maj 2020 havde truet sin far på livet.

Men det danske familiemedlem fortæller nu, at det bestemt ikke var første gang.

»De er flere gange flygtet hen til naboerne og har tilkaldt politiet, når han er kommet forbi, og de spærrede sig næsten inde af frygt for, at han skulle komme forbi. Sidst måtte moderen stikke af,« fortæller han.

Ifølge det danske familiemedlem har den drabssigtede haft store problemer med narkotika, og i den forbindelse har hans forældre i adskillige år forsøgt at råbe systemet op.

Men hjælpen har været svær at få øje på.

I stedet har de måttet leve med frygten for, at deres søn ville gøre dem ondt.

»Sidst moderen var hernede og besøge os, overvejede jeg at spørge ind til det, men jeg gjorde det ikke, for det var vel det samme som altid, desværre. De har gjort alt, hvad de kan, for at hjælpe deres søn, men systemet har tabt ham,« siger familiemedlemmet.

Torsdag oplyste det norske politi, at den drabssigtede dansker var konverteret til islam, og at de tidligere har fokuseret på ham i forbindelse med radikalisering.

Den del kommer som en overraskelse for det danske familiemedlem.

»Det har jeg ikke hørt noget om, og det samme gælder med bueskydningen. Jeg har aldrig hørt, at han kunne skyde med sådan en, så det overrasker mig meget,« siger han.

Den 37-årige mand dræbte fire kvinder og én mand, og han er lige nu i politiets varetægt.

Torsdag morgen kom det frem, at han også havde brugt et andet våben end bue og pil, men denne oplysning har politiet endnu ikke uddybet.