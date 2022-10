Lyt til artiklen

En industrivej i en lille nordsjællandsk by har den seneste uge fået mere medieomtale end nogensinde før.

Først kunne B.T. afsløre, at personer med tilknytning til rockerklubben Satudarah og den forbudte bande Loyal to Familia var rykket ind på en adresse i Kvistgård.

Og onsdag tog statsministerkandidat Søren Pape Poulsen så opstilling ved stedet som led i sin valgkampagne.

Men nu afviser Satudarah at have noget med stedet at gøre. I hvert fald officielt.

I en skriftlig kommentar tager talsmand Daniel Poulsen nu på vegne af klubben bladet fra munden.

Begrundelsen er, at flere medier den seneste uge har bragt det, som Satudarah betragter som »usande oplysninger« vedrørende nogle lokaler i Kvistgård, lyder det.

»Og derfor føler vi os nødsaget til at kommentere dette,« lyder det i en mail til B.T.

»SMC Danmark (Satudarah MC, red.) vil gerne dementere, at vi ikke har og aldrig har haft en afdeling på den pågældende adresse i Kvistgård. Det er vigtigt for os at understrege, at folks private interesser, såsom hobbyværksteder eller lignende, ikke indgår som klubhuse i vores mc-klub,« lyder det videre.

B.T. kunne i sidste uge beskrive, hvordan der var opstået et noget usædvanligt naboskab i nordsjællandske Kvistgård.

Det er dette hus i Kvistgård, der er blevet genstand for det atypiske naboskab. Foto: Byrd / Kasper Løjtved

På adressen er personer med tilknytning til LTF rykket ind i stuen, mens personer med tilknytning til Satudarah holder til på første sal.

»Vi er opmærksomme på stedet og tilrettelægger vores patruljering efter trusselsbilledet, så vi kommer jævnligt forbi adressen,« sagde chefpolitiinspektør Svend Foldager, i den forbindelse.

I samme ombæring bekræftede han, at to forskellige bandegrupperinger var flyttet ind på adressen. Dog uden at sætte navne på grupperingerne.

Også områdets naboer har bemærket indflytningen. Til B.T. fortalte naboer, at det oftest først er i de sene timer, der er aktivitet på adressen, mens der sjældent er besøg i dagtimerne.

Politiet var sidste torsdag forbi adressen. Foto: Byrd / Kasper Løjtved

Bofællesskabet har dog også betydet væsentlig højere politiaktivitet i området. Noget, der har haft betydning for naboerne:

»Helt ærligt skal de (banderne, red.) jo væk herfra. Vores kunder bliver stoppet af politiet, fordi de skal sikre sig, hvem der kommer og går i området. Det er ikke godt for forretningen,« sagde en nabo.

Men spørger man Satudarah, kan det altså godt blive svært at fraflytte et sted, man aldrig har holdt til på.

B.T. har stillet rockerklubben en række spørgsmål vedrørende adressen i det nordsjællandske. Blandt andet om man kan afkræfte, at personer med tilknytning til Satudarah holder til på adressen. Og om en adresse, der huser personer med tilknytning til klubben, kan betragtes som et tilholdssted.

Ligeledes har vi spurgt Satudarah, hvorfor det er vigtigt for rockerklubben at dementere historien.

»For os er det vigtigt at dementere usande oplysninger om SMC generelt,« lyder det i et samlet svar – der dog ikke kaster lys på alle de spørgsmål, som B.T. gerne ville have haft svar på.

»Hvis en eller to personer med tilknytning til SMC driver et hobbyværksted eller lignende, er det ikke ensbetydende med, at det er et 'tilholdssted' for os.«

»Vi driver ikke tilholdssteder i klubregi, men klubhuse, med mc-værksted med mere.«