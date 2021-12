Nye oplysninger om 18-årige Mads Gedveds død i politiets varetægt sår alvorligt tvivl ved undersøgelsen af sagen.

Det mener medlemmer af Folketingets retsudvalg fra både SF, DF og Frie Grønne, som nu ønsker sagen genåbnet.

Partiet Frie Grønne har i kølvandet på B.T.s afsløringer desuden kaldt justitsministeren i samråd om hullerne i efterforskningen med opbakning fra flere partier.

»Vi skal have tillid til politiet, og det kan vi kun have, hvis de bliver undersøgt ordentligt,« siger Sikandar Siddique fra Frie Grønne.

Og han er ikke alene med den holdning, som også Karina Lorentzen Dehnhardt fra Socialistisk Folkeparti, Preben Bang Henriksen fra Venstre og Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti deler.

»Jeg kan kun bakke op om et samråd og fornyet fokus på sagen,« siger Karina Lorentzen Denhardt.

Sagen om 18-årige Mads Gedved begyndte en tidlig lørdag morgen i november 2018, hvor han af ukendte årsager overfaldt to personer på Enghavevej i København. Ifølge øjenvidner virkede han psykisk ustabil i øjeblikket.

Adskillige politibetjente fastholdt Mads Gedved på jorden i 20 minutter under anholdelsen, indtil han blev løftet ind i en transportvogn og kørt på politistationen. B.T. har talt med flere vidner og eksperter, som vurderer, at den 18-årige allerede døde under anholdelsen og ikke først senere i detentionen, som betjentene har forklaret.

»Politiet har angivelig smidt en livløs mand ind i en bil og kørt til detentionen uden at opdage, at han er død. Det er helt ubegribeligt for mig,« siger Sikandar Siddique fra Frie Grønne.

Ingen af 18-årige Mads Gedveds venner eller familie forstår, hvorfor han den morgen gik amok. Flere vidner beskrev Mads som psykisk ustabil. De troede, han var på hårde stoffer, men det var han ikke, viste obduktionen. Foto: Privatfoto Vis mere Ingen af 18-årige Mads Gedveds venner eller familie forstår, hvorfor han den morgen gik amok. Flere vidner beskrev Mads som psykisk ustabil. De troede, han var på hårde stoffer, men det var han ikke, viste obduktionen. Foto: Privatfoto

Politiklagemyndighedens efterforskning af Mads Gedveds død førte til, at både Statsadvokaten og Rigsadvokaten sidste år afsluttede sagen og frikendte politibetjentene for fejl og ansvar.

Men nye afsløringer i sagen samt vurderinger fra blandt andre retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og tidligere overlæge Hanns Reich udfordrer efterforskningen og afgørelsen.

Sikandar Siddique mener, at sagen trækker paralleler til politidrabet på George Floyd i USA, fordi Mads Gedved ifølge flere vidner på et tidspunkt også havde knæ i ryggen under anholdelsen. Derudover peger Sikandar Siddique også på flere åbenlyse huller i sagen på baggrund af B.T.s historier.

»Statsadvokaten og Rigsadvokaten skal genåbne sagen. Det skylder vi familien og vores samfund,« siger han.

For Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) er der også flere elementer i sagen, som undrer hende. Hun har haft indsigt i sagens dokumenter, men har ikke haft mulighed for at dele dem, fordi oplysningerne er gjort fortrolige. Og det bremser muligheden for at granske undersøgelsen.

»Jeg er så harm over det her. Fordi sagen ikke har været for retten, vil den for evigt være mørklagt.«

Karina Lorentzen Dehnhardt er sikker på, at betjentene ikke ønskede, at Mads Gedved skulle dø den dag.

Men hvis de faktisk har begået en række fejl, så skal det frem i lyset, lyder det.

»De fejl skal bruges til at blive bedre i fremtiden, så vi undgår de her situationer,« siger hun.

»Bliver de mørklagt, finder vi aldrig ud af, om der er begået fejl.«