Normalt er Enghavevej næsten tom for mennesker så tidligt en lørdag.

Men det er ikke en normal morgen 10. november 2018.

»Jeg kom ind i stuen, og hele loftet var blåt af blinkende lys,« siger Klaus Scharling.

Han kigger ud ad vinduet fra fjerde sal og ser flere politibetjente, som ligger over en mand ude på kørebanen. Under betjentene ligger 18-årige Mads Gedved med håndjern på ryggen.

I begyndelsen var der kun en enkelt politibetjent til at fastholde Mads Gedved. Betjenten fik derfor hjælp af øjenvidner, indtil der kort efter ankom flere politibiler. Til sidst var der fire betjente, som fastholdt Mads Gedved på vejen.

Nogle øjenvidner hjælper politibetjentene, fordi de ikke selv kan styre Mads, som virker psykisk ustabil og råber både 'undskyld, mor' og 'allahu akbar'. Den 29-årige chauffør Ahmad, som ikke ønsker sit efternavn frem, fortæller til B.T., at han holder på Mads' underkrop, mens betjentene fastholder arme og ben. I 20 minutter kæmper de med Mads, men pludselig ændrer det sig.

»Han begyndte at lave lyde, som om han blev kvalt og ikke kunne få vejret,« siger Ahmad.

Det lød, som om Mads skulle brække sig. Der kom også prutter og rumlen fra hans mave.

»Og så stoppede han med at bevæge sig.«

Fra fjerde sal filmer Klaus Scharling samtidig med sin mobiltelefon, hvordan politibetjentene nu forsøger at løfte Mads, som slapt hænger i deres arme. De bærer ham ind i en transportvogn og kører ifølge radiokorrespondancen klokken 7 mod Bellahøj Politistation.

Politiklagemyndigheden efterforskede betjentene i forbindelse med Mads' død, men sidste år standsede Statsadvokaten sagen, fordi det ikke var muligt at fastlægge, hvornår Mads døde. Øjenvidnerne og politibetjentenes forklaringer er for forskellige.

Mads' mor, Marilyn Skovlund, tror, at han døde under anholdelsen. Det samme mener flere eksperter og øjenvidner, som B.T. har talt med, hvilket nu sår tvivl om afgørelsen, der frifandt politiet for fejl og ansvar. Men politiet holder fast i, at Mads var i live under transporten, og derfor bliver konklusionen, at dødsårsagen er uopklaret, men at det derfor er mest sandsynligt, at han døde af hjertestop i detentionen.

»Politiet er sluppet for nemt her,« siger tidligere overlæge Hanns Reich.

Klaus Scherling så og filmede den voldsomme anholdelse af Mads Gedved fra sit vindue i 2018.

Vidnerne Klaus Scharling, Nathalie og Ahmad er, ud fra hvad de så, overbeviste om, at Mads døde under anholdelsen. Ahmad var på stedet og hjalp til med fastholdelsen helt fra begyndelsen, og Nathalie stod med sin kæreste på fjerde sal og så alt nede på gaden.

»Jeg kunne ikke se, om han trak vejret. Men han var i hvert fald ikke ved bevidsthed.«

Klaus Scharling filmede hændelsen, også fra fjerde sal, hvor han tydeligt kunne se, at Mads mistede en sko og næsten tabte bukserne, da betjentene slæbte ham hen mod politivognen.

»Jeg hørte ham heller ikke råbe noget mere,« siger han.

Ahmad fortæller også, at Mads ikke længere gjorde modstand, da han blev båret væk.

Af statsadvokatens redegørelse af sagen fremgår det, at mindst tre vidner har fortalt Politiklagemyndigheden, hvordan en politibetjent havde et knæ i ryggen på Mads under anholdelsen. Et fjerde civilt vidne har indrømmet, at han på et tidspunkt selv havde et knæ mellem den 18-åriges skulderblade for at holde ham nede. Men det genkender ingen af de syv betjente.

Politibetjentene har under afhøringen fortalt, at Mads spændte op i sine muskler, da han blev båret hen mod transportvognen. Han havde flere gange været skiftevis voldsom og så stille.

De mente derfor, at han ydede passiv modstand og gjorde sig tung.

Under den omkring fem minutter lange køretur til Bellahøj Politistation observerer ingen af de to betjente noget ved Mads, som bekymrer dem. Han ligger bare stille på maven på gulvet.

Betjentene er sikre på, at Mads var i live, forklarer de. Men de tjekkede det ikke.

Ved ankomsten til politistationen bemærker en vagthavende politikommissær dog, at Mads hænger lidt med hovedet i armene på betjentene, og »der ikke var så meget krudt i ham«.

Det er svært at efterprøve politiets forklaringer, fordi Bellahøj Politistation ikke gemmer optagelserne fra deres overvågningskamera. Det oplyser Københavns Politi til B.T.

Mads Gedved hang ifølge vidner slap i betjentenes arme. De involverede betjente har senere selv forklaret, at deres opfattelse var, at den anholdte gjorde sig tung med vilje for at yde passiv modstand.

I alt fire betjente bærer Mads ind i detentionen omkring klokken 7.10, hvor de opdager, at han ikke trækker vejret. Med det samme løber en politibetjent efter en hjertestarter, men Mads' hjerte er holdt fuldstændig op med at slå. Der er ingen rytme, og maskinen kan derfor ikke støde.

Klokken 7.15 ankommer en paramediciner og konstaterer asystoli. Hjertet slår ikke.

Klokken 7.20 kommer ambulancelægen, og Mads' hjerte slår stadig ikke.

Klokken 8.12 erklæres Mads endeligt død på Rigshospitalet.

Statsadvokaten i København standsede 29. maj 2020 efterforskningen af politibetjentene. Der var ikke en rimelig formodning om, at der var begået noget strafbart.

Det eneste, som Politiklagemyndigheden fandt frem til, var, at det »kan overvejes«, om betjentene burde have kontrolleret Mads' tilstand, da de kørte ham mod politistationen.

Dødsårsagen står som uafklaret, men den vurdering udfordrer B.T. de kommende dage.

Københavns Politi er orienteret om kritikken og henviser til Politiklagemyndigheden og Statsadvokatens afgørelse.