Kan du huske, hvad du lavede for fem måneder siden? Eller bare for to uger siden?

Hvis du kan, så kan nogle detaljer risikere at være blevet glemt. Det er derfor, at politiet hurtigt skal efterforske alvorlige sager, hvor selv de mindste detaljer kan være altafgørende.

Det var i vid udstrækning bare ikke tilfældet, da 18-årige Mads Gedved døde i politiets varetægt. B.T. har undersøgt og beskrevet sagen de seneste to uger og kan nu fortælle, hvordan Politiklagemyndigheden først afhørte flere af de involverede politibetjente og en lang række centrale øjenvidner mellem to uger, en måned og i et enkelt tilfælde fem måneder efter dødsfaldet.

Det kan B.T. afsløre på baggrund af fortrolige dokumenter i den omstridte sag fra 2018.

Det er ifølge advokat Erbil Kaya problematisk i så betændt en sag.

»Jeg vil mene, at det er en fejl, at der er gået så længe med afhøringer,« siger han.

I den lignende Løgstør-sag kritiserede Højesteret, at de involverede politibetjente først blev afhørt et enkelt døgn efter, at en ung mand var død i forbindelse med en anholdelse. Det kunne svække offentlighedens tillid til undersøgelsen, fordi betjentene havde mulighed for at samstemme deres forklaringer. I en tredje sag blev bare få timers forsinkelse kaldt uheldig.

Advokat Erbil Kaya fremhæver også netop den risiko, når der går for længe med afhøringerne.

»Bevidst og ubevidst kan betjentene risikere at samstemme forklaringer.«

I sagen om 18-årige Mads Gedved, som mistede livet i forbindelse med en anholdelse i København, blev tre ud af de ti involverede politibetjente afhørt enten 11 eller 16 dage efter. En fjerde betjent blev først afhørt fem måneder senere af Politiklagemyndigheden. Det fremgår dog slet ikke af Statsadvokatens undersøgelse.

De nye oplysninger kommer i kølvandet på flere artikler i B.T., hvor en række eksperter udfordrer politiets forklaring og Anklagemyndighedens afgørelse i den mørklagte sag.

Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen har blandt andet vurderet, at Mads Gedved døde under den hårde anholdelse og ikke først senere af hjertestop ved ankomst til detentionen.

Marilyn Skovlund mistede sin søn, Mads, i 2018. Hun kan ikke komme videre, før hun får endelig afklaring omkring, hvorfor og hvordan han døde. Foto: Privatfoto Vis mere Marilyn Skovlund mistede sin søn, Mads, i 2018. Hun kan ikke komme videre, før hun får endelig afklaring omkring, hvorfor og hvordan han døde. Foto: Privatfoto

Af afhøringsrapporterne fremgår det også, at flere øjenvidner først afgav forklaring til Politiklagemyndigheden længe efter, at de oplevede den hårde anholdelse af den 18-årige.

Kun et ud af de 19 vidner blev afhørt samme dag. For langt de fleste gik der flere uger.

Et af vidnerne blev afhørt 39 dage efter. Han forklarede under sin afhøring, at han ikke længere kunne huske, hvordan betjentene kastede Mads Gedved til jorden ved anholdelsen.

»Folk afgiver en umiddelbar forklaring, når tingene lige er sket. Når de først bliver afhørt så længe efter, kan de afstemme forklaring, glemme ting eller efterrationalisere,« siger advokat Erbil Kaya.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan en akutlæge på politistationen vurderede Mads Gedveds tilstand. Samme læge har noteret forløbet i sygejournaler på Rigshospitalet.

De journaler afslører en opsigtsvækkende forskel fra politiets officielle forklaring.

Lægen skriver, at Mads Gedved lå på maven »med flere betjente over sig«, indtil han blev rolig og kunne køres væk i bil med to betjente. Mads »ligger helt stille« under køreturen, og »da de ankommer til Bellahøj Politistation, er der fortsat ingen reaktion,« står der videre.

De informationer kan akutlægen kun have fået fra de betjente, som anholdt Mads Gedved.

Men politibetjentenes forklaring af forløbet er noget anderledes, da de senere bliver afhørt af Politiklagemyndigheden. I Statsadvokatens undersøgelse af sagen står der heller ikke, at der »fortsat ingen reaktion« var hos Mads. Betjentene er nu i stedet sikre på, at han var i live.

Intet faldt uden for normalbilledet, forklarede en af betjentene om køreturen til politistationen. Det var først i detentionen, at Mads ingen reaktion havde, lyder det ifølge betjentene.

De detaljer var blandt andet grunden til, at betjentene blev frikendt for fejl og ansvar i sagen.

Bistandsadvokat for familien Martin Beck mener, at de nye oplysninger understreger behovet for at genåbne den lukkede sag og få Anklagemyndigheden til at revurdere den.

»Der er en kæmpe offentlig interesse i at komme helt til bunds i den her sag,« siger han.

Det samme mener advokat Erbil Kaya, som også har set på sagen for B.T.

»Ud fra de nye oplysninger bør Statsadvokaten genoverveje sagen og tage den op på ny.«

»Al tvivl bør manes i jorden i den slags sager. Det er ikke tilfældet her.«

Københavns Politi, Anklagemyndigheden og Politiklagemyndigheden ønsker ikke at kommentere på sagen og henviser til Statsadvokatens og Rigsadvokatens afgørelser.