Han lignede en, som har været død i længere tid.

Sådan vurderede ambulancelægen 18-årige Mads Gedveds tilstand ved sin ankomst til Bellahøj Politistation. Lægens ansigt ændrede samtidig hurtigt karakter, da betjentene fortalte, hvordan de havde anholdt ham.

Mads Gedved var liggende på maven blevet fastholdt i 20 minutter af fire til fem betjente. Ifølge deres forklaring blev han først livløs ved ankomsten til detentionen. Men det harmonerer ikke med lægens udtalelser.

Det kan B.T. nu afsløre på baggrund af fortrolige dokumenter med Politiklagemyndighedens afhøringer i forbindelse med efterforskningen af Mads Gedveds død i politiets varetægt tilbage i november 2018.

B.T. har i flere artikler beskrevet forløbet omkring den 18-åriges anholdelse. Sagen blev efterforsket, men dødsårsagen blev aldrig slået fast, fordi politiets og vidnernes forklaringer fra den dag var forskellige.

Øjenvidner beretter, hvordan Mads allerede under den voldsomme anholdelse, hvor flere betjente fastholdt ham, virkede livløs. Betjentene mente modsat, at Mads var i live, da de løftede hans slappe krop ind i en transportvogn, og indtil de nåede frem til politistationen. Ud fra det kunne dødsårsagen ikke klarlægges.

Statsadvokaten lukkede derfor sagen sidste år og konkluderede, at politibetjentene intet strafbart havde gjort.

Men nu sår vidner, eksperter og fortrolige dokumenter tvivl om politiets forklaring og sandsynliggør i stedet, at Mads Gedved døde af kvælning som konsekvens af den hårde anholdelse på Enghavevej i 2018.

Det har en af landets mest erfarne retsmedicinere, Jørgen Lange Thomsen, blandt andet fremført i i B.T.

»Jeg mener, at han er død af kvælning, fordi nogen har ligget oven på ham.«

I de 100 sider med mørklagte afhøringer findes flere opsigtsvækkende detaljer, som ikke har været fremme i sagen og aldrig blev beskrevet i Statsadvokatens redegørelse af forløbet.

De nye oplysninger punkterer dele af politiets forklaring om, at Mads Gedved først skulle være blevet livløs i detentionen. Det er ifølge flere eksperter mere sandsynligt, at det allerede skete under anholdelsen.

Marilyn Skovlund mistede sin søn, Mads, for tre år siden. Hun sidder i dag tilbage med en følelse af, at efterforskningen af hans død er uafklaret. Foto: Privatfoto Vis mere Marilyn Skovlund mistede sin søn, Mads, for tre år siden. Hun sidder i dag tilbage med en følelse af, at efterforskningen af hans død er uafklaret. Foto: Privatfoto

Ambulancelægens udsagn er endnu en brik i sagen.

Ifølge tidligere overlæge Hanns Reich, der selv har kørt som ambulancelæge og har erfaring fra lignende sager, er udsagnet fra den pågældende læge vigtig, fordi personen er en af de første vidner på stedet.

Men lægens vidnesbyrd er slet ikke nævnt i Statsadvokatens redegørelse af sagen.

Det er iagttagelserne fra en af ambulanceredderne på politistationen heller ikke. Af redderens afhøring fremgår det, at betjentene i detentionen forklarede akutlægen, hvordan de havde anholdt Mads Gedved på Vesterbro under en halv time tidligere.

Betjentene fortalte lægen, at den 18-årige var blevet fastholdt på maven i såkaldt bugleje.

Her beskriver ambulanceredderen, at den information fik lægens ansigt til at ændre sig.

Lægen fandt tydeligvis den information oprørende, står der i afhøringen.

Ambulancelægen blev efter Mads Gedveds død også afhørt af Politiklagemyndigheden. Her fortalte lægen, at Rigshospitalets blodprøver underbyggede den første vurdering af, at han havde været død i længere tid.

Og det harmonerer dermed ikke med politiets forklaring om, at Mads først skulle være død i detentionen.

Tidligere overlæge Hanns Reich har også set tallene fra blodprøverne. Han mener, at de indikerer et længere forløb med manglende kredsløb. Det samme gør Lynge Kirkegaard, der er ledende overlæge på Sygehus Sønderjylland.

»Akutlægen på stedet har nok ret i opfattelsen af, at patienten har været død i længere tid.«