Alene det første døgn tikkede 17 henvendelser ind hos politiet. Henvendelser om Hanne With-sagen, hvor et gennembrud 7. februar ledte til varetægtsfængslingen af en 53-årig mand.

Siden er flere kommet til. Men politiet afventer stadig henvendelsen fra én specifik mand, og man gør sig umiddelbart ikke de store forhåbninger om, at han ringer.

»Når vi ikke har fået kontakt til ham på nuværende tidspunkt, formoder vi, at han enten ikke ønsker at tale med os, eller at han er død. Vi følger dog stadig op på de henvendelser, vi får,« oplyser kommunikationsafdelingen ved Københavns Politi således til TV 2 Østjylland.

Personen, som politiet særligt gerne vil tale med, ringede en oktoberaften i 1991 – året efter det brutale drab på den 23-årige sexarbejder – til politiet og fortalte, at han mente at vide, hvem gerningsmanden var.

Vidnet forklarede, at han arbejdede som slagter i Lemvig, og at han mente at have arbejdet sammen med drabsmanden.

Ifølge vidnet havde den tidligere kollega opholdt sig i København omkring gerningstidspunktet og havde også været på kursus på Slagteriskolen i Roskilde.

Nøjagtigt, som det er tilfældet for den 53-årige drabssigtede, der nægter sig skyldig.

Fordi vidnet dengang betingede sig af anonymitet, har det ikke været muligt for politiet at følge op på tippet.

Håbet er nu, at vidnet i kølvandet på anholdelsen atter vil tage kontakt.

»Det vidne må have en viden. For når vi kæder det, der er sagt dengang, sammen med den mand, som vi nu har anholdt, så må der være en viden, som ikke bare er tilfældig,« har efterforskningsleder Brian Belling tidligere sagt om politiet store håb om, at vidnet vil vende tilbage.

Selvom manden altså ikke selv har grebet røret og kontaktet politiet, har man modtaget flere bud på, hvem han kan være, oplyser Københavns Politi til TV 2 Østjylland.

Ingen af disse har dog hidtil ført noget med sig.

