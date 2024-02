For 32 år siden ringede en anonym tipper til Københavns Politi med informationer om drabet på Hanne With.

Nu vil Københavns Politi gerne i kontakt med den mand, der ringede til dem dengang.

Det har vicepolitiinspektør Brian Belling netop fortalt på et pressemøde, der handlede om anholdelsen af 53-årig mand, der nu er sigtet for drabet på Hanne With.

Drabet blev begået nytårsnat 1989.

23-årige Hanne With blev dræbt nytårsnat 1989/90 i sin lejlighed i Fensmarksgade. Dna-spor ført til anholdelse af en 53-årig mand som den 7. februar 2024 bliver en fremstillet i grundlovsforhør sigtet for drabet på 23-årige Hanne With. Foto: Politifoto/Ritzau Scanpix

»Det er af stor betydning for den videre efterforskning af sagen, at vi igen hører fra det vidne, der kontaktede os den 7. oktober 1991.«

»Vi går ud fra, at når han valgte at kontakte politiet, så er det fordi, han har en helt konkret viden om sagen og den mistænkte, og det er vi selvfølgelig meget interesseret i,« siger vicepolitiinspektør Brian Belling, der er leder af Afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi.

Københavns Politi har fået et gennebrud i sagen, da man har brugt gamle dna-spor og slægtssøgning, der nu har ført til anholdelsen af den 53-årige mand.

Vidnet arbejdede dengang på Vestjyske Slagterier i Lemvig og kontaktede mandag den 7. oktober 1991 kl. 21.20 politiet, da han mistænkte en tidligere kollega for at have begået drabet på Hanne With.

Ifølge vidnet havde den tidligere kollega opholdt sig i København omkring gerningstidspunktet og havde været på kursus på Slagteriskolen i Roskilde.

Den nu drabssigtede mand bliver fremstillet i et grundlovsforhør 09.30 i Københavns Byret.

Henvendelser i sagen kan ske til Københavns Politi på telefon 1-1-4.