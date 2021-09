Københavns Vestegns Politi måtte til deres store ærgrelse notere sig en udbredt ulovlig tendens, da de tirsdag gennemførte en større kontrol i Hersted Industripark.

Der blev tjekket 65 varevogne igennem og af dem blev hele 47 varevogne indrapporteret, heriblandt flere grove overtrædelser.

Det skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Flere af chaufførerne havde slet ikke ret til at køre den type bil de sad bag rettet i, og en enkelt kørte uden et gyldigt kørekort, og der blev ligeledes langet bøder ud for mobilkørsel og for at køre uden sele.

Vi har idag haft en kontrol målrettet varebiler. Der blev lavet i alt 47 rapportér, heraf 3 der kørte uden vognmandstilladelse, 6 havde ikke medbragt gyldig lejekontrakt. 3 chauffører kørte uden det krævede uddannelsesbevis. En chauffør kørte uden gyldig førerret.#politidk pic.twitter.com/T7SLJUitE4 — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) September 7, 2021

Andre havde rod i deres vognmandstilladelser og lejekontrakter og røg altså også i den sorte bog.

Antallet af overtrædelser bekymrer politiet.

»Men i lidt over halvdelen af de stoppede biler kan vi finde sager om manglende vognmandstilladelse og chaufførbevis. Det er ærgerligt, og et alt for højt tal«, siger politiassistent i Københavns Vestegns Politi Erik Andersen ifølge sn.dk.

Det kan blive en dyr affære at køre varevogn ulovligt. Bøden for manglende varevognstilladelse kan løbe helt op i 35.000 kroner.