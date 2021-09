»Hvad har du så brugt din sommer på, Dickte? Jeg har været jordemoder i 3 uger på Hvidovre Hospital.«

Sådan indleder chefkonsulent i Region Hovedstaden, Dickte Noël Toft, et opslag på LinkedIn.

I opslaget fortæller hun, hvordan hun pludselig fandt sig selv tilbage på fødegangen efter for længst at have forladt faget.

I forsommeren havde Region Hovedstaden nemlig så svært ved at få sommervagtplanen på fødegangen til at hænge sammen, at de tog alternative metoder i brug.

Det skriver Femina, der har set den mail, som Region Hovedstaden har sendt ud til omkring 10 ansatte i deres Center for HR og Uddannelse og i deres Center for It, Medico og Telefoni.

I mailen forklarer Region Hovedstaden, at de står i en alvorlig situation og virkelig mangler jordemoderkompetencer:

»For at sikre gode og trygge fødsler vender vi alle sten for at kunne dække vagterne over sommeren,« skriver regionen.

Det indebar altså at bede de ansatte i IT- og HR-afdelingerne, der oprindeligt er uddannet jordemødre, om igen at trække i arbejdstøjet.

Sådan endte Dickte Noël Toft med at kunne finde sig selv tilbage på fødegangen.

Hun er nemlig uddannet jordmorder, men har ikke arbejdet i faget i ti år.

I opslaget på LinkedIn takker hun de kollegaer, der – efter et årti – hjalp hende med at støve kompetencerne af og igen hjælpe børn sikkert til verden.

Og så sender hun også en bredside mod hendes arbejdsgiver, Region Hovedstaden:

»Jeg må tilstå, at jeg synes, det er en falliterklæring, når regionen tyer til disse midler,« skriver hun på LinkedIn.

Femina har været i kontakt med Region Hovedstaden og Dickte Noël Toft, der ikke har ønsket at stille op til interview.