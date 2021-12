Nordjyllands Politi fraråder i øjeblikket al færdsel gennem eller ophold i skovene i Nordjylland.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Opfordringen kommer på baggrund af flere anmeldelser om væltede træer rundt omkring i politikredsen.

»Det aktuelle voldsomme snevejr, blæsten og den tunge tøsne skaber risiko for, at træer vælter eller grene brækker af. Så vurderingen er, at det simpelthen er farligt at køre gennem skove eller færdes under træerne i øjeblikket,« advarer vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

Plejer man at køre gennem skovområder, eksempelvis til eller fra arbejde, opfordres man således i øjeblikket til at finde alternative ruter, tilføjer politikredsen.

De understreger, at de løbende vil følge situationen.

Opdateres …