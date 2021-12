Det er en trist julegave, som flere tusinde ungdomsspillere og trænere tirsdag eftermiddag har fået.

For fire traditionelle håndboldstævner i Midt- og Nordjylland, som skulle være afholdt mellem jul og nytår, er netop blevet aflyst på grund af corona-situationen i Danmark.

Det meddeler arrangørerne, Skjern Håndbold, Bording KFUM, Bjerringbro KFUM og Thisted IK.

»Det er med stor og oprigtig beklagelse, at vi alle ser os nødsaget til at aflyse åretsjulestævner,« står der i pressemeddelelsen.

Dermed må mere end 9.000 skuffede ungdomsspillere og trænere vente til minimum næste år, før de populære julestævner vender tilbage.

Og det er da også netop det, der ærgrer arrangørerne mest.

»Vi ved, at jeres spillere og trænere havde glædet sig utrolig meget til at komme til stævne i dagene mellem jul og nytår. Som arrangører havde vi også med store forventninger og spænding set frem til dem,« står der videre.

Det er især frygten for at blive kædet sammen med en såkaldt superspreder-begivenhed, der har fået arrangørerne til at aflyse stævnerne.

»Vi har allerede nu mærket stigende bekymring hos de frivillige vagter, deltagende klubber og vores mange samarbejdspartnere, og de første afbud er kommet,« skriver arrangørerne, der forventer endnu flere afbud i juledagene.

De fire julestævner, aflysningen drejer sig om, er Midtjysk Julecup, Bjerringbro Julecup, Skjern Bank Julecup og Thy Cup.

Stævnerne skulle have været afviklet fra 27. til 30. december.