Københavns Politi er i øjeblikket til stede ved Glyptotektet efter anmeldelse om røg fra taget. Flere hundrede mennesker er evakueret.

Det skriver politikredsen på Twitter.

'Vi er til stede ved Glyptoteket efter anmeldelse om røg fra taget. Ca. 300-400 mennesker er evakueret fra bygningerne.'

»Der er fundet røgudvikling, men der er ikke åben ild, som det ser ud for nu,« fortæller Henrik Stormer, vagtchef ved Københavns Politi.

Hovedstadens Beredskab oplyser på Twitter, at de har konstateret mindre røgudvikling i en del af bygningen.

'Det er uklart, hvor røgen stammer fra,' lyder det.

Vagtchefen ved Københavns Politi oplyser, at der ikke er nogen tilskadekomne.

I øjeblikket er et spor på Tietgensgade spærret i retning mod Stormgade, og et spor på H. C. Andersens Boulevard er spærret i retning mod Langebro. Det kan derfor godt skabe en del kø.

Både Københavns Politi og Hovedstadens Beredskab arbejder på højtryk på stedet for at undersøge sagen nærmere.

Opdateres...