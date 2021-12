»Vi har fået en del. Lad os bare sige det sådan.«

Det er status på den efterlysning, som Nordjyllands Politi udsendte mandag.

I efterlysningen meldte man tydeligt og klart ud, at man leder efter 25-årig Johnny Engvart-Bufas Jensen. Han er mistænkt for at være en del af et overfald begået mod en 32-årig i november.

Efterlysningen har da også fået telefonerne til at bimle på politikontoret.

»Der har været mange, som har set ham. Det har givet os en idé om, hvor vi skal lede henne.«

»Desværre har det endnu ikke ført til en anholdelse i sagen,« siger politikommissær ved Nordjyllands Politi, Kenneth Rodam, til B.T.

Rodam uddyber, at de fleste henvendelser går på områder i og omkring Aalborg samt Brønderslev.

Hvor mange henvendelser, der går på dette, kan politikommissæren ikke oplyse. Han kan kun oplyse, at der er tale om en del.

Episoden, der er grundlaget for efterlysningen, udspillede sig 20. november i Jomfru Ane Gade i Aalborg. Her blev en 32-årig mand udsat for et alvorligt overfald. Blandt andet blev han slået i hovedet med en flaske.

To mænd på 17 og 19 år er allerede varetægtsfængslet i sagen.

»Der er tale om et alvorligt overfald, som han er mistænkt for. Det 32-årige offer pådrog sig som følge af slaget med flasken behandlingskrævende skader. Jeg vil gerne opfordre Johnny Engvart-Bufas Jensen til straks at melde sig til nærmeste politi,« udtalte Kenneth Rodam i en pressemeddelelse mandag.

Præcis hvilken rolle den 25-årige havde i overfaldet, vil politiet dog ikke oplyse.

Nordjyllands Politi beskriver Johnny Engvart-Bufas Jensen som 183 centimeter høj, lys i huden, med rødblond kort hår og almindelig af bygning.

Politiet vil fortsat gerne høre fra vidner i sagen. Det foregår på telefon 1-1-4.