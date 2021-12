To unge mænd på 17 og 19 år er blevet anholdt af Nordjyllands Politi – og senere onsdag bliver de sigtet for grov vold.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

De unge mænd er blevet anholdt i den voldssag, som B.T. senest beskrev tirsdag, hvor en tredje mand blev slået og efterfølgende fik knust en flaske i hovedet.

'De to mistænkte mænd er identificeret og anholdt. Det skete på baggrund af mange borgerhenvendelser', oplyser politikredsen på Twitter og tilføjer:

Nordjyllands Politi var ude at efterlyse mændene mandag for det, politiet selv kaldte en alvorlig og grov voldssag:

»Episoden blandt mændene starter i Jomfru Ane Gade ud for natklubben Fame i nummer 27. Her henvender offeret i sagen sig til gerningsmand B. De taler kortvarigt sammen, hvorefter gerningsmand A og en anden person ankommer,« forklarede politikommissær ved Nordjyllands Politi Michael Karstenskov og fortsatte:

»Af ukendt årsag tildeler gerningsmand B så offeret et knytnæveslag i ansigtet. Offeret går fra stedet i retning mod Ved Stranden. Her bliver han indhentet af gerningsmand A, som knuser en større spiritusflaske i hovedet på offeret.«

Over for B.T. forklarede Karstenskov, at politiet havde modtaget mellem 15 og 20 henvendelser i sagen. Det er altså på baggrund af disse, at politiet nu har foretaget anholdelser.

De unge mænd er fra lokalområdet. Begge bliver fremstillet i grundlovsforhør senere onsdag ved Retten i Aalborg.

Her vil politiet sigte begge unge for grov vold.

Overfaldet skete 20. november i Jomfru Ane Gade i det centrale Aalborg.