En 31-årig mand blev sprøjtet to gange med peberspray i ansigtet af ukendt gerningsmand.

Det skete lidt efter klokken 23 lørdag aften udenfor Tempo Bar på Vesterbro i Aalborg.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Ifølge vagtchef Karsten Højrup, var det et umotiveret overfald.

»Gerningsmanden og offeret har ingen forudgående kendskab til hinanden,« siger han.

Derfor bringer politiet nu en efterlysning af gerningsmanden, ligesom de efterlyser vidner til episoden.

Manden beskrives som en etnisk dansk mand, der er 20-30 år gammel og mellem 170-175 centimeter høj.

Han er almindelig af bygning, og har kort, lyst hår.

Han bar en sandfarvet hættetrøje.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du kontakte Nordjyllands Politi på 1-1-4.