Da politiet i april trængte ind i Korsørmandens hus i Korsør og befriede den bortførte 13-årige pige, gjorde betjentene også en lang række fund.

Det fremgår af en liste med 147 genstande, som er beslaglagt i sagen. Listen indeholder flere opsigtsvækkende genstande. Herunder to håndskrevne noveller.

Den første har titlen 'Jeg havde set frem til denne dag', mens den anden hedder 'Det havde været en dag udover det sædvanlige', lyder det i sagens anklageskriftet, som er blevet udleveret til pressen mandag.

Det er uvist, hvad novellerne handler om, eller hvad de to titler refererer til, men politiet mener, at de skal indgå i sagen.

Den 32-åriges forsvarer, Karina Skou, har tidligere understreget, at hendes klient i det store hele nægter sig skyldig i tiltalen. En tiltale, der blandt andet omfatter drabet på Emilie Meng, kidnapningen af en 13-årig og overfaldet på en 15-årig efterskoleelev.

Kuffert med genstande

Udover novellerne er der også beslaglagt en lang række genstande, som kan bruges til overfald, seksuelle overgreb og frihedsberøvelse.

Politiet har blandt andet beslaglagt en lille sort kuffert med blandt andet strips, reb og pakketape.

En genstand er på listen specifikt beskrevet som en rem til 'mulig fiksering af hænder og fødder'.

Tidslinje over sagerne Her er et overblik over sagerne 10. juli 2016 forsvandt Emilie Meng sporløst fra Korsør Station efter en bytur 25. december 2016 fortalte Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi til offentligheden, at den unge kvindes lig var blev fundet af en hundelufter juleaftensdag i en sø ved Regnemarks Bakke ved Borup 8. november 2022 blev en elev fra Sorø Gymnastikefterskole udsat for et overfald på skolens område. Pigen blev truet med kniv og tvunget ned på jorden, men hun gjorde så meget modstand, at gerningsmanden til sidst stak af. 15. april 2023 forsvandt en 13-årig pige på mystisk vis, efter hun havde færdiggjort sin avisrute ved Kirkerup i Slagelse og var på vej hjem. Hendes cykel, taske og mobiltelefon blev fundet i vejkanten. 16. april 2023 blev den 13-årige pige efter 27 timers forsvinden fundet på en adresse i Korsør. Her blev en 32-årig mand anholdt. 17. april 2023 blev den 32-årige mand fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved og sigtet for langvarig frihedsberøvelse og flere voldtægter. Han erkendte delvist og blev varetægtsfængslet i fire uger. 26. april 2023 oplyste politiinspektør Kim Kliver på et pressemøde, at den 32-årige også sigtes i to andre sager. Nemlig for drabet på Emilie Meng og for overfaldet på efterskoleeleven i Sorø. 17. maj 2023 blev den 32-årige fremstillet ved Retten i Næstved igen, hvor han blev sigtet for frihedsberøvelse, drab og voldtægt af Emilie Meng og forsøg på frihedsberøvelse, voldtægtsforsøg og vold og trusler mod efterskoleeleven fra Sorø. Han nægtede sig skyldig. Fængslingsgrundlaget blev udvidet, og den 32-årige har siddet varetægtsfængslet lige siden. 8. januar 2024 blev der rejst tiltale mod den 32-årige. 14. maj 2024 indledes retssagen, som forventes at køre over 18 retsdage.

Den lange liste af beslaglagte effekter indeholder også babyudstyr.

De 147 genstande er beslaglagt, og politiet ønsker dem nu konfiskeret. Det er retten, der træffer beslutning om, hvorvidt det skal ske.

Udover de mange fysiske genstande har politiet også fundet store mængder materiale med overgreb mod børn.

Heriblandt næsten 200 billeder og 40 videoer i den groveste af de tre kategorier, som politiet normalt inddeler overgrebsmateriale i. Den 32-årige benægter at have besiddet materialet.

Skal forbydes kontakt med børn

Anklageren går udover straf til Korsørmanden også efter, at han bliver forment adgang til børn.

I anklageskriftet lyder det, at man nedlægger påstand om, at den 32-årige fremover ikke uden politiets tilladelse må have personer under 18 år i sin bolig, ligesom han heller ikke må opholde sig på adresser med børn.

Står det til anklagemyndigheden, skal Korsørmanden heller ikke have lov til at få besøg af børn uden ledsager, ligesom det også er beskrevet, at han ikke må kontakte børn, der ikke kender ham i forvejen, over nettet.

Disse påstande skal retten tage stilling til, såfremt Korsørmanden findes skyldig i tiltalen. Retssagen starter i midten af maj.

