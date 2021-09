Siden fredagens skudepisode har Nordjyllands Politi været massivt til stede ved Skelagergården.

Efter drabet på en 41-årig kvinde i Skelagergården fredag aften har Nordjylland Politi været synlige i og omkring Skelagergården, men vurderingen er nu, at de begynder at drossel ned på tilstedeværelsen, lyder det mandag aften fra vagtchef ved Nordjyllands Politi Jess Falberg.

»Vi har gjort meget ud af at køre derud og være synlige i de første dage. Det var også for at se, om der skulle være vidner, vi ikke havde fået kontakt til, og om der var nogle, som havde behov for hjælp derude i forhold til det, de havde set. På den måde har vi også kunne hjælpe og vejlede beboerne i området,« forklarer han til B.T. Aalborg om indsatsen og fortsætter:

»Der blev jo sat et kriseberedskab i gang på dagen sammen med psykiatrisk afdeling, fordi der var så mange vidner, men kriseberedskabet er afsluttet nu.«

Eftersom gerningsmanden er anholdt og fanget, vil Nordjyllands Politi begynde at være mindre synlige omkring Skelagergården.

»Derfor henviser vi til, at man tager kontakt til egen læge, hvis man går med noget efter episoden, som man har brug for at vende,« forklarer Jess Falberg.

Derudover kan man fortsat kontakte Nordjylland Politi, hvis man har information i forhold til efterforskningen af sagen.

»Der har naturligvis været mange chokerede vidner, men manden er jo anholdt og sidder varetægtsfængslet nu. Der er tale om en tragisk, men enkeltstående hændelse. Vores incitament for at være til stede i området skulle være, hvis der er fare på færde, men det burde der ikke være, eftersom manden er varetægtsfængslet nu.«