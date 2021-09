Sofiendalskolen har mandag stablet et omfattende kriseberedskab på benene.

Fredag aften blev en 41-årig kvinde skudt og dræbt i Skelagergårdene. To af hendes børn går på skolen.

Det bekræfter Skoleforvaltningen hos Aalborg Kommune overfor B.T.

De to berørte børn går i henholdsvis 0. klasse og 2. klasse.

»Det er to små børn, der er meget klemt i en vanskelig situation, men på nuværende tidspunkt kan jeg ikke give nærmere information. Fokus er på at få hjulpet de to børn og familien bedst muligt. Vi tager en dag ad gangen,« siger Morten Sørensen, der er viceskolechef hos Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune.

Han kan ikke sige, om de to berørte børn har været i skole i dag.

Fra morgenstunden af har det store kriseberedskab været rullet ud på Sofiendalskolen. Lærerne mødte ind allerede klokken 07 for at blive klædt på til den svære situation.

»Vi har haft to rutinerede krisepsykologer til at give medarbejderne nogle værktøjer til, hvordan man har samtaler med kriseramte børn,« siger viceskolechefen og uddyber:

»Lærerne har fået gode råd til, hvordan man lytter til børnene og udviser tålmodighed. Derudover er de blevet enige om, hvad de siger ude i klasserne.«

Ifølge Morten Sørensen er det vigtigste lige nu at skabe tryghed, omsorg og støtte for børnene.

Fredagens skuddrab fandt sted i det offentlige rum, og derfor fortæller viceskolechefen, at mange elever og forældre har set det store politiopbud.

»Det er meget forskelligt, hvordan børnene har reageret. Nogle er spørgende og vil høre mere, mens andre bare er stille,« fortæller Mortens Sørensen, der siger, at det ifølge kriseteamet er meget forskelligt, hvordan børn reagerer på en voldsom hændelse som den i fredags.

»Vi skal være klar til at gribe børnene der, hvor de er,« slår viceskolechefen fast.

Han roser Sofiendalskolen for deres yderst professionelle håndtering af sagen. Medarbejderne har været klar til at tale med børnene.

Og det har i weekenden været meldt ud til forældrene, at der i dag vil være velkendte voksne i klasselokalerne, så der er plads til, at der kan snakkes om episoden, gå en tur eller gøre det, der føles bedst.

I øjeblikket sidder der fire krisepsykologer ude på skolen. Og der vil fortsat løbende blive holdt møder med medarbejderne, hvor kriseteamet deltager.

»For på den længere bane vil have vished om, at vi har hjulpet dem bedst muligt,« siger viceskolechefen.