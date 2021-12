En person er fundet død ved Viborg Sygehus. Politi og beredskab arbejder på stedet.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

»Vi er ved at lave en findestedsundersøgelse, for at finde ud af om personen er død af naturlige årsager, eller der er mistænkelige forhold,« siger vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Claumarch.

Anmeldelsen kom klokken 13.58.

Politiet har bestilt telte og lys, man kan sætte op, for at kunne undersøge området i mørket.

Imens er blandt andre kriminalteknikere og retsmediciner på stedet.

B.T. har tidligere skrevet om en efterlysning af en 48-årig kvinde, der netop sidst er set på Viborg Sygehus.

Kvinden forsvandt 8. december, da hun forlod sygehuset i nedtrykt tilstand, lød det i efterlysningen.

Både politi og foreningen Missing People har tidligere været ude og lede efter hende i området.

Og hos Midt- og Vestjyllands Politi kan man ikke afvise, at det kan være hende, der er fundet onsdag.

»Det er selvfølgelig en mulighed, at det kan være hende. Det er vi åbne for,« lyder det fra vagtchefen.