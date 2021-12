En person fundet ved Viborg Sygehus er blevet identificeret som den 48-årige kvinde, der har været meldt savnet siden 8. december.

Det oplyser vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Claumarch til B.T.

Han forklarer yderligere, at et familiemedlem har identificeret den person, der er fundet død ved Viborg Sygehus onsdag, til at være den 48-årige kvinde.

»Der er intet ved den findestedsundersøgelse vi i dag har foretaget, der tyder på en forbrydelse,« siger Jens Claumarch.

Torsdag vil der blive foretaget en obduktion, der skal forsøge at afklare dødsårsagen, lyder det.

Politiet er færdige på stedet ved Viborg Sygehus.

Anmeldelse om fundet af en død person ved Viborg Sygehues kom klokken 13.58.

I løbet af eftermiddagen og aftenen har der så været opsat telte og lys på stedet, for at retsmediciner og kriminalteknikere kunne undersøge området i mørket.