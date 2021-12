For mange borgere ringer til 1813 med henvendelser, der ikke er akutte.

»Hvis man er akut syg eller skadet, så skal man selvfølgelig ringe til 1813, men vi får mange henvendelser fra borgere, som ringer med ikke akutte sygdomme eller skader.«

Sådan lyder meldingen i et skriftligt svar fra Region Hovedstadens Akutberedskab til B.T

TV 2 Lorry bragte historien først.

Derfor opfordrer Region Hovedstadens Akutberedskab til, at borgere ikke ringer 1813, medmindre det er akut.

Hvad skal jeg gøre som borger? Hvis du er livstruet syg, så ring 1-1-2

Hvis du får akut sygdom eller skade, og har brug for hjælp, så ring til egen læge i 8-16 på hverdage.

Tænk dig om en ekstra gang – kan det vente til i morgen eller på mandag? Så kontakt egen læge.

Hvis du ringer 1813 og der er kø, så vær tålmodig. Vi gør alt vi kan for at hjælpe jer.

Tjek www.1813.dk og find information og hjælp til selvhjælp inden du ringer.

Hjælp hinanden og os på 1813 med kun at ringe hvis du har akut brug for hjælp.

»I øjeblikket får vi mange opkald om coronatest og -vaccine. Folk, som ikke kan bestille en test på den ønskede dag, eller folk, som ønsker testsvar,« lyder det.

»Folk ringer også mere andre ting, som de skal gå til egen læge med.«

Særligt højtiderne er en ekstra travl periode for 1813.

»Vi forsøger at have høj bemanding, men vi mangler sygeplejersker på 1813 ligesom i resten af sundhedsvæsenet,« lyder det fra Region Hovedstadens Akutberedskab.

Også på Facebook er regionen kommet med anbefalinger op til jul.

»Husk, at forny din recept til medicin før jul. Akuttelefonen 1813 kan ikke hjælpe med recepter, med mindre det er livsvigtig medicin,« skriver de blandt andet.