En menneskejagt har været i gang siden 20. december uden synderligt meget nyt undervejs. Men nu, knap tre uger senere, er der hul igennem til den eftersøgte.

Det oplyser Nordjyllands Politi onsdag over for B.T.

Sagen drejer sig om 25-årige Johnny Engvart-Bufas Jensen, der gik under jorden efter at have været mistænkt i det, politiet har kaldt en alvorlig voldssag.

Selv efter at have undersøgt samtlige adresser og henvendelser fra borgere, har Nordjyllands Politi ikke kunnet finde ham. Men nu, efter 17 dage, har Johnny Engvart-Bufas Jensen givet lyd fra sig gennem en advokat.

»Vi har ikke fået fat i ham endnu, han er stadig eftersøgt. Men vi ved, at han har henvendt sig til en advokat nu,« siger politikommissær ved Nordjyllands Politi, Kenneth Rodam.

Advokaten er lige nu i kontakt med politiet om det videre forløb i sagen.

»Vi forventer, at han melder sig selv inden for de nærmeste dage,« konstaterer Kenneth Rodam.

Politikommissæren tilføjer, at det er meget normalt, at der bliver skabt kontakt til en mistænkt gennem en advokat på denne måde.

Johnny Engvart-Bufas Jensen er sammen med to andre mistænkt for at have overfaldt en person og slået ham i hovedet med en seks liters flaske på Jomfru Ane Gade 20. november.

De to andre mistænkte voldsmænd, mænd på 17 og 19 år, sidder allerede varetægtsfængslet, hvilket de har gjort siden 8. december.

Den 32-årige mand, der blev overfaldet af de tre mænd d. 20 november, pådrog sig skader efter at have fået flasken i hovedet.

»Det er helt uacceptabelt, og derfor skal de ansvarlige stilles til regnskab,« har Kenneth Rodam tidligere udtalt om sagen.

Politiet nåede at lede mange adresser igennem i håbet om at finde ham. Kenneth Rodam har ikke villet oplyse præcist hvor, men han kunne oplyse, at der blandt andet blev ledt i Aalborg og Brønderslev.

»Vi fortsætter selvfølgelig, selvom det her må være træls for ham,« var budskabet fra Kenneth Rodam.