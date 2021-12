Politiet har tjekket adskillige adresser i forbindelse med efterlysningen af Johnny Engvart-Bufas Jensen. Indtil videre uden held.

Derfor kører menneskejagten på den voldsmistænkte 25-årige i øjeblikket på tiende døgn.

»Vi har tjekket mange steder, hvor han skulle opholde sig, men der er ikke så meget nyt.«

»Vi fortsætter selvfølgelig, selvom det her må være træls for ham. Vi håber da også, at han ender med at melde sig,« lyder det fra politikommissær ved Nordjyllands Politi Kenneth Rodam.

Johnny Engvart-Bufas Jensen har været efterlyst siden 20. december.

Han er mistænkt for at være den tredje gerningsmand i en voldsepisode, der udspillede sig i Jomfru Ane Gade i Aalborg 20. november. Her overfaldt de tre personer en fjerde person og slog ham i hovedet med en flaske.

»Det er helt uacceptabelt, og derfor skal de ansvarlige stilles til regnskab,« har Kenneth Rodam tidligere udtalt.

To mænd på 17 og 19 år sidder allerede varetægtsfængslet i sagen.

Rodam vil ikke komme nærmere ind på, hvilke adresser man har undersøgt. Tidligere har politiet dog oplyst, at man blandt andet ledte i Aalborg og Brønderslev.

»Vi får fortsat henvendelser, men det er ikke så mange i forbindelse med jul og nytår.«

»Det er ikke usædvanligt, at vi skal lede i så mange dage. For han har tydeligvis tilkendegivet, at han ikke vil findes.«

Har I mistanke om, at han kan være flygtet til udlandet?

»Det har vi ingen idé om.«

Så længe Johnny Engvart-Bufas Jensen ikke melder sig selv, vil Nordjyllands Politi fortsat gerne høre fra borgere, der ligger inde med oplysninger.

»Borgerne har været flinke til at ringe med oplysninger. Tak for dem. Og det må man gerne blive ved med. Ring endelig til os med oplysninger i sagen. Og ved man, hvor mistænkte opholder sig, så ring til os med det samme,« siger Kenneth Rodam.

Nordjyllands Politi beskriver den mistænkte Johnny Engvart-Bufas Jensen som 183 centimeter høj, lys i huden, han har rødblond kort hår og er almindelig af bygning.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.