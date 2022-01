I Frederikshavn blev en 55-årig syrisk mand mandag pågrebet.

Han havde nemlig tilbage i 2017 modtaget en dom for menneskesmugling i Grækenland, og det danske politi var nu blevet bedt om at anholde manden for derefter at udlevere ham til Grækenland.

Tirsdag blev han så fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Hjørring.

»Det var ikke hans dom, vi som sådan skulle forholde os til, men mere spørgsmålet om, hvorvidt han skulle varetægtsfængsles med henblik på udlevering til Grækenland,« siger Eva Madsen, der er anklager ved Nordjyllands Politi.

Hvorfor der skulle gå så mange år mellem dommen og pågribelsen, kan hun ikke sige noget om. Ej heller hvad detaljerne i hans dom om menneskesmuglingen er.

»Grundlovsforhøret endte med, at han blev varetægtsfængslet i fire uger. Så skal der træffes en afgørelse om udlevering derefter,« fortæller anklageren.

Manden er i Danmark, fordi han har familie her.

»Han ville ikke selv gå med til at blive udleveret til Grækenland. Så vurderede retten, at han skulle varetægtsfængsles, indtil der blev truffet en afgørelse. Det er for at sikre hans tilstedeværelse under behandlingen af sagen,« siger Eva Madsen.

Pågribelsen mandag foregik dog under ro og orden, og han var villig til at følge med.