»Jeg finder det ikke specielt trygt at bo her.«

Sådan lyder det fra Lone Petersen, der havde første parket til det drama, der lørdag eftermiddag udspillede sig i Frederikshavn på Markedsvej.

Her døde en 56-årig mand, efter han var blevet stukket med en kniv flere gange.

»Jeg synes, der har været lidt stille på vejen siden. Det er, som om der har været tid til eftertænksomhed,« fortæller Lone Petersen, der har boet på Markedsvej siden 2020.

Hun troede egentligt først, det bare var et slagsmål, men efterhånden som ambulance, akutbiler, politi og presse dukkede op, vidste hun godt, at der var noget mere alvorligt på færde.

»Der var jeg godt klar over, at der var noget rivende galt. Især efter betjenten kom ud af lejligheden og sagde 'der er sikret',« siger Lone Petersen og fortsætter:

»Jeg har stærkt overvejet, om jeg har lyst til at blive boende i området. Jeg vil gerne, at når man går ud om aftenen, så er det også trygt at komme hjem igen,« siger Lone Petersen.

Hun betegner området som et sted, hvor der bor mange ældre mennesker, og det har traditionelt været et fredeligt område.

Og det mener Lissy Grandal, det stadig er. Hun bor også på Markedsvej.

»Man bliver da sådan lidt forskrækket, fordi vi er ene pensionister, der bor her. Men jeg synes ikke, det er mere utrygt at bo her i dag, end det var for en uge siden.«

Søndag var to betjente fra Nordjyllands Politi rundt for at spørge til de mange beboere på Markedsvej. Et tiltag som Lissy Grandal er glad for.

»Det var fint, de kom rundt. For vi naboer går ikke sådan og render sammen og snakker sammen. Man hilser på hinanden, men ikke mere end det. Men der fik jeg muligheden for at snakke med nogen. Der var nogen til at lytte.«

I kølvandet på drabet blev fire mennesker anholdt, men politiet kunne løslade tre af de fire igen, og de er nu uden for mistanke og betragtes som vidner i sagen, har politikommissær ved Nordjyllands Politi, Carsten Straszek sagt til B.T.

Nu er der kun én anholdt i sagen, en 53-årig kvinde, der havde en »nær relation« til den dræbte mand.

Hun blev fremstillet i et grundlovsforhør søndag, og er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Hun erkender at have stukket den 56-årige mand med en kniv, men nægter drab.