Hun erkender at have ført kniven. At have stukket den i sin mangeårige kærestes hals. I hans bryst. Og i hans nakke. Men hun nægter, at hensigten var at dræbe ham.

Vold med døden til følge har den 53-årige kvinde siden sagens begyndelse kaldt knivoverfaldet. Anklagemyndigheden har kaldt det drab. Og nu er Retten i Hjørring kommet med sin konklusion.

Således er Ane Johanne Mette Olsen tirsdag eftermiddag fundet skyldig i vold med døden til følge efter at have overfaldet sin 56-årige kæreste, der 7. maj sidste år drog sit sidste suk i en lejlighed i Frederikshavn.

Det skriver Nordjyske, der løbende har dækket sagen og beskrevet, hvordan kæresteparret forud for knivoverfaldet havde skændtes og slået hinanden efter at have indtaget alkohol.

Ifølge Nordjyske blev kvinden fundet siddende på en bænk efter knivoverfaldet. Manden blev fundet indenfor i en blodpøl.

»Det var kun et ud af tre knivstik, der var dræbende, og min klient havde forud været udsat for vold. Min klient savner sin kæreste og ønskede ikke, at han skulle dø. Jeg mener ikke, anklageren har ført bevis for, at der var forsæt til drab,« sagde kvindens forsvarer, Ulrik Henriksen, ifølge mediet under sin procedure.

Ifølge ham burde den 53-årige slippe med fem års fængsel. Modsat argumenterede anklageren for, at hun burde straffes med 12 års fængsel. For drab.

Retten i Hjørring har lagt sig fast på seks års fængsel og altså fundet, at kvinden ikke havde til hensigt at dræbe. Retten har særligt lagt vægt på, at knivstikkeriet skete i forbindelse med et skænderi og vold – og at begge parter var påvirkede.

Ifølge Nordjyske var kæresteparret et halvt år forud for drabet flyttet fra Grønland til Danmark af personlige årsager.