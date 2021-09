»Undskyld, men du kunne vel ikke hjælpe mig?«.

Arne Almvig Lassen vender sig om mod manden. Han formoder, at han er midt i 20'erne, men kender ham ikke.

Den 67-årige mand har været i Viby Centreret for at hente kage til eftermiddagskaffen efter en lang gåtur og er lige tråd ud af centret, da manden tager kontakt til ham.

Manden fortæller, at han har mistet sin pung i bussen og dermed også sit hævekort. Han vil derfor høre, om Arne Almvig Lassen kan hjælpe ham med at hæve nogle penge, fordi han skal videre med bussen mod Aalborg. Hvis Arne hæver pengene til ham, så vil han overføre dem tilbage fra sin 'Home Bank' med det samme, fortæller han Arne Almvig Lassen.

Men den hopper han ikke på.

»Jeg tænkte, så er det sgu da et mærkeligt sted at stå ude i Viby,« lyder det fra Arne Almvig Lassen, da B.T. taler med ham ovenpå epsioden.

Han er sikker på, at det er et forsøg på at frarøve ham penge, som han så mange gange før har læst om i medierne.

Det konfronterer han manden med, og han forsvinder om hjørnet.

Arne Almvig Lassen bor i Viby og frygter, at nogle på et tidspunkt ender med at blive frarøvet penge. Derfor har han advaret om episoden i den lokale Facebook-gruppe. Foto: Privat. Vis mere Arne Almvig Lassen bor i Viby og frygter, at nogle på et tidspunkt ender med at blive frarøvet penge. Derfor har han advaret om episoden i den lokale Facebook-gruppe. Foto: Privat.

Arne Almvig Lassen går over på den anden side af gaden, og her kan han se, at manden nu står sammen med to kvinder tæt på Danske Banks hæveautomat. En jævnaldrende og en ældre kvinde i 60'erne.

Alle er pæne i tøjet og ser ikke snuskede ud. Det bekræfter ham endnu mere i sin teori.

Han frygter, at de vil tage pengene og skynde sig væk, hvis han hæver, eller at de har planer om at misbruge hans kontooplysninger, som de skal bruge for at overføre tilbage.

»Jeg må jo have skuffet dem gevaldigt, fordi jeg ikke gik med til det,« lyder det fra ham.

Viby Centret. Foto:Google Street View. Vis mere Viby Centret. Foto:Google Street View.

Lynhurtigt efter episoden gik Arne Almvig Lassen derfor på Facebook og skrev et opslag i den lokale Facebookgruppe for at advare resten af byen mod de formoede tricktyve.

»Jeg er selv sådan en, som gerne vil hjælpe folk, men jeg bliver mistænkelig, når det har noget med penge at gøre, og jeg frygter, at der er andre i Viby, som vil kunne hoppe på den,« siger han.

Opslaget er efterfølgende blevet delt og liket.

Om der var tale om tricktyve er dog uvist, da Arne Almvig Lassen var vaks og ikke lod sig overtale.

Østjyllands Politi fortæller dog, at det ikke er et ukendt problem.

Så sent som for en måned siden var de ude og advare mod lignende situationer, efter at nogle mænd havde henvendt sig til flere unge for at få dem til at hæve penge for dem.

Her lød beskeden, at man skulle passe på i disse situationer, da man både kan risikere at miste sine penge og endnu værre: Man risikerer at medvirke til hvidvask.

Metoden bruges nemlig også til at hvidvaske penge fra kriminelle aktiviteter. Og så risikerer man altså selv at blive sigtet for hvidvask, oplyser politiet.