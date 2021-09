Går du en ture på Aarhus Ø, har du nok ikke kunne undgå at spotte de store krydstogtskibe, der indimellem ligger til, så turister kan valfarte til Smilets By.

Nu vil Aarhus Havn tiltrække de bæredygtige krydstogtskibe ved at investere i et landstrømanlæg. På den måde kan skibene koble sig til landstrøm og holde motoren kørende på el, når skibet ligger i havn.

På den måde fjernes skibenes partikeludledning, mens de opholder sig i Aarhus. Det oplyser Aarhus Havn via en Raitzau pressemeddelelse.

Og det kan godt betale sig. Forskere har nemlig tidligere beregnet, at krydstogtskibenes luftforurening bidrager til cirka tre for tidlige dødsfald og cirka 2500 sygedage alene i Aarhus og København.

De totale samfundsomkostninger grundet krydstogtskibenes indvirkning på sundheden i Aarhus og København er desuden opgjort til cirka 54 millioner kroner om året.

Der kan der altså være noget at hente både sundhedsmæssigt og bæredygtighedsmæssigt.

Investeringen er en del af Aarhus Havns bæredygtighedsstrategi, der har som målsætning at havnen skal være den mest bæredygtige i Østersøområdet.

»Som mange andre er vi stadig usikre på, hvordan markedet for krydstogt udvikler sig, men aktuelt har så mange rederier meldt deres ankomst i 2023, at det kan blive et rekordår for krydstogt i Aarhus,« siger ceo for Aarhus Havn, Thomas Haber Borch og fortsætter:

»Og vi tror på, at vi forretningsmæssigt får en fordel ud af at kunne tilbyde landstrøm i de kommende år. Men samtidigt er vi klar over, at fremtiden kan byde på et miljøvenligt skibsbrændstof, der måske på sigt vil udfase et landstrømanlæg.«

Han kalder det dog en nødvendig investering både for byens borgere og for at tiltrække de rederier, der med et bæredygtigt sigte har omstillet deres skibe, så de netop kan modtage landstrøm

Anlægget er klart til sæsonen 2023.