To mænd har tirsdag henvendt sig til unge mænd for at få dem til at hæve penge.

Ved 16-tiden opstår første episode, da tre mænd henvender sig til en 16-årig dreng. De fik drengen til at hæve penge til dem, hvorefter de overførte penge til hans konto.

Det skriver politiet i døgnrapporten.

Klokken cirka 17 sker der endnu en episode, hvor to mænd foran Bruuns Galleri henvender sig til en 27-årig mand. De fortæller ham, at de har vundet en større lottogevinst, som de vil have ham til at hjælpe med at hæve.

De to mænd lover den 27-årige, at de efterfølgende vil overføre til ham på MobilePay, og manden hæver derfor et par tusinde til dem.

Det sker dog ikke, for da de får pengene, løber de fra stedet.

Politiet advarer mod, at man hæver penge til fremmede i sådanne situationer.

Man risikerer nemlig ikke kun at miste sine penge, men også at være med til hvidvask. Politiet oplyser nemlig, at denne metode bruges til at hvidvaske penge fra kriminelle aktiviteter.

Og så risikerer man altså selv at blive sigtet for hvidvask.

De to mænd fra anden episode har følgende signalement.

Person 1:

18-20 år

165-170 centimeter høj

Somalisk af udseende

Mørkt krøllet hår og skægstubbe

Iklædt sort træningstøj

Person 2: