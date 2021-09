En 25-årig mand er i retten i Aarhus dømt for besiddelse af skydevåben og stoffer med henblik på videresalg.

Politiet kom på sporet af narkohandleren den 17. marts, da en patrulje bemærkede en bilist, der kørte usikkert på Skanderborgvej i Viby.

Efter manden foretog en ulovlig U-vending dirigerede patruljen ham ind til siden.

Manden, der havde fået frakendt førerretten, viste sig at være påvirket af både alkohol og narko. Politiet lagde også mærke til en pose med hvidt pulver, der lå fremme i bilen.

Derfor besluttede politiet at ransage bilen og visitere manden.

Her beslaglagde betjentene mandens to mobiltelefoner og posen, som viste sig at være kokain.

Derefter besluttede politiet at ransage mandens hjem, hvor de fandt flere poser med i alt 90 gram kokain, 1,5 kilo hash, poser til salg, køkkenvægte og en pistol og flere patroner gemt i en taske.

Efter en undersøgelse af mandens to mobiler fandt politiet flere korrespondancer, der dokumenterede narkosalg.

Manden blev dagen efter anholdelsen varetægtsfængslet. Mandag blev han dømt i Retten i Aarhus for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder og for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videresalg.

»Retten lagde vægt på, at den 25-årige tidligere er dømt for vold og besiddelse af kniv, og at han havde været i besiddelse af et skydevåben samtidigt med, at han som narkohandler befandt sig i et miljø, hvor våben kunne blive anvendt. Der er tale om meget alvorlig kriminalitet, « siger senioranklager Jakob Beyer.

Den 25-årige erkendte besiddelsen af stofferne og pistolen, men mente ikke, at der var tale om skærpende omstændigheder. Han udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.



Han kærede ikke beslutningen om at varetægtsfængsle ham frem til, han kan påbegynde afsoningen.