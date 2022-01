»Jeg fik fuldstændig kvalme, og det løb mig koldt ned ad ryggen. Jeg var uden ord.«

Sådan beskriver Tina Qvist sin første tanke, efter hun havde fået at vide, at Tilst Skole, hvor hendes datter går i 0. Klasse, har været et konkret mål for et skoleskyderi.

Det kom mandag frem i retten i Aalborg, hvor en 27-årig nordjysk mand er tiltalt for at have planlagt flere skoleskyderier i Nord- og Østjylland, herunder på Tilst Skole.

»Gudskelov forstår man det næsten ikke. Man forstår ikke sådan en syg mand,« siger Tina Qvist.

Hun skulle efterfølgende finde ud af, hvordan hun forklarede sin lille datter, at en mand havde planlagt at skyde børn på hendes skole.

»Jeg fortalte hende, at det er okay at blive bange, og at det også har skræmt os. Men at manden er i fængsel, og hun kan trygt komme i skole, de skal nok passe på hende derovre, der sker hende ikke noget,« forklarer Tina Qvist.

Hun var af Tilst Skole blevet vejledt til at fortælle børnene om sagen, så de ikke hørte det fra ældre elever.

»Hun blev rigtig bange. Det havde jeg også regnet med. Vi talte om, at manden ville have en pistol. Så sagde hun: ‘mor, skal man så ikke bare række hænderne op i vejret?,” fortæller Tina Qvist.

Heldigvis var der ikke gået meget mere end 10 minutter, før det med pistolen også lød lidt spændende, og Tina Qvists datter havde skyndt sig at ringe til en veninde for at tale om det.

Tina Qvist er dog ikke utryg ved at sende sin datter i skole.

»Det er virkelig noget af et chok, og det at tænke tanken til ende er enormt skræmmende. Men det gør mig ikke bekymret at sende hende afsted, fordi han er fængslet,« siger hun og uddyber:

»Jeg er nødt til at tro, jeg kan sende hende afsted og være tryg ved det. Men jeg synes, det er kommet tæt på. Man har hørt om det i USA før, men uh, det er tæt på lige pludselig.«

Karina Skov, der er mor til en pige i 4. klasse, kan dog godt mærke, hun er blevet nervøs.

»Jeg fik det skidt, da jeg hørte det. Jeg bliver da bekymret over at sende min datter i skole, og det er ekstremt skræmmende, man skal være det,« siger hun og tilføjer:

»Han er jo fængslet, og det lysner det lidt. Men der er desværre rigtige mange mennesker, der har det skidt. Man ved aldrig, hvem der går rundt og har sådan nogle tanker.«

Hun har endnu ikke talt med sin datter om sagen, da hun frygter, hun vil blive for bange. Og det har også sat en masse tanker i gang ved hende selv.

»Jeg tænker, hvornår kan man få et opkald, hvor der så er sket noget? Der er ingen, der ønsker at få et opkald om, at ens barn er blevet skudt. Det har man jo hørt i udlandet. Det er virkelig uhyggeligt,« siger Karina Skov.

Tilst Skole holder mandag aften klokken 20 et online møde med forældre til elever på skolen.