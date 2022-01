Det har ikke været en god forretning, at være majoritetsejer i Nemlig.com, det må Anders Holch-Povlsen sande.

Han har samlet tabt 390 millioner kroner.

Det skriver Børsen.

Men det er ikke kun Holch Povslen, der har tabt penge. Nemlig.com kommer i 2020/2021 ud med et underskud på 8,3 millioner kroner. Det giver et samlet tab på 392,9 millioner kroner, siden Nemlig.coms etablering i 2010.

Men ifølge Stefan Plenge, som er stifter, medejer og administrerende direktør for Nemlig.com, skal det nok ende med sorte tal på bundlinjen.

»Selvfølgelig kommer der et tidspunkt, hvor vi skal levere positive resultater på bundlinjen, men vores forretningsmodel er helt overordnet, at for at have en fin økonomi skal vi have skala. Jo større skala, jo større fordele,« siger Stefan Pleje til Børsen.

Nemlig.com kunne dog i 2021 glæde sig over, at de på trods af et underskud kom ud med et rekordregnskabsår i 2021, hvor omsætningen voksede med hele 52 procent.

»Det er det bedste regnskabsår, vi har leveret til dato,« sagde Stefan Plenge dengang til Finans.