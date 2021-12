Under den første coronabølge fik danskerne for alvor øjnene op for at handle dagligvarer online. 2021 var ingen undtagelse.

Danskerne tyer nemlig stadigvæk til onlinesupermarkederne, når der skal handles ind, og det kan mærkes i regnskabsbøgerne hos Nemlig.com.

Det skriver Finans.

Af onlinesupermarkedets nyeste regnskab fra 2020/2021 fremgår det nemlig, at omsætningen er vokset med hele 52 procent, og det betyder, at Nemlig.com har solgt dagligvarer for knap 3,2 milliarder kroner, hvor tallet sidste år lød på 2,1 millioner kroner.

Stefan Plenge, der er administrerende direktør og medarbejder af Nemlig.com, er stolt af resultatet:

»Det er det bedste regnskabsår, vi har leveret til dato,« fortæller han til Finans.

Han understreger dog, at det ikke er et resultat, de er kommet sovende til.

For selvom regnskabet umiddelbart tegner godt for Nemlig.com, skal der tages højde for, at det er et marked, der i øjeblikket er præget af stor konkurrence.

Derfor fortæller Stefan Plenge også, at de må se på, »hvordan det udvikler sig, når corona fylder mindre i samfundet.«

Foruden Nemlig.com har dagligvaregiganterne Salling Group og Coop ligeledes indtaget markedet for onlineshopping. Her tilbyder supermarkeder som Føtex og Bilka også, at man kan lægge varer i den virtuelle indkøbsvogn.

Herudover er udenlandske aktører såsom Wolt og Gorillas ligeledes kommet til Danmark med lignende leveringstjenester.